Bu Fırsat Kaçmaz! Tomb Raider Üçlemesi 1.260 TL İndirime Girdi

Tomb Raider hayranları için kaçırılmayacak bir fırsat başladı. Steam’deki bu yeni kampanya ile Tomb Raider Game of the Year, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition oyunlarını içeren paket yüzde 85 indirimle satışa sunuldu.

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Steam’deki oyun paketi normalde 35,98 dolara (1.600 TL) satılıyordu. Ancak yüzde 85 indirimle fiyat 5,37 dolara (340 TL) düştü. Kampanya 8 Nisan 2026’ya kadar devam edecek. Böylelikle oyunu çok daha uygun fiyata alabilirsiniz. Paketteki yapımlar şu şekilde:

Bu üç oyunu paket yerine ayrı ayrı satın almak da mümkün. Tomb Raider Game of the Year 1,49 dolar (66 TL), Rise of the Tomb Raider 2,24 dolar (100 TL) ve Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ise 2,99 dolardan (133 TL) satışta.

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy Ne Anlatıyor?

Tomb Raider serisinin bu efsanevi üçlemesi, Lara Croft’un tecrübesiz bir gençten durdurulamaz bir maceracıya dönüşümünü üç oyunda anlatıyor. Tomb Raider Game of the Year’de Lara, Japonya açıklarındaki gizemli Yamatai Adası’nda bir kazazede olarak mahsur kalır ve hayatta kalmak için ilk kez yayını eline alır. Böylece serinin hikayesi başlar. Rise of the Tomb Raider’da Lara, Sibirya’nın buzlu topraklarında ölümsüz bir sırrı ortaya çıkarırken, Shadow of the Tomb Raider’da Peru’nun dağlarında insanlık için dehşet verici bir gücü keşfeder.

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy Sistem Gereksinimleri Neler?

Tomb Raider Game of the Year Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Sistem Gereksinimleri Önerilen Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi Windows XP SP3, Vista, 7, 8 (32/64-bit) Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8 İşlemci AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+) / Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300) AMD Phenom II X4 955 / Intel Core i5-750 RAM 1 GB (Vista için 2 GB) 4 GB RAM Ekran Kartı AMD Radeon HD 2600 XT / nVidia 8600 (512 MB VRAM) AMD Radeon HD 5870 / nVidia GTX 480 (1 GB VRAM) DirectX Versiyon 9.0c Versiyon 11 Depolama Alanı 12 GB kullanılabilir alan 12 GB kullanılabilir alan

Rise of the Tomb Raider Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Sistem Gereksinimleri Önerilen Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi Windows 7 64bit Windows 10 64 bit İşlemci Intel Core i3-2100 veya AMD eşdeğeri Intel Core i7-3770K RAM 6 GB RAM 8 GB RAM Ekran Kartı NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB NVIDIA GTX 980Ti veya NVIDIA GTX 970 DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama Alanı 25 GB kullanılabilir alan 25 GB kullanılabilir alan

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Sistem Gereksinimleri Önerilen Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi Windows 7 64 bit Windows 10 64-bit İşlemci Intel i3-3220 veya AMD eşdeğeri Intel Core i7 4770K (3.40 Ghz) veya AMD Ryzen 5 1600 (3.20 Ghz) RAM 8 GB RAM 16 GB RAM Ekran Kartı Nvidia GTX 660 / GTX 1050 veya AMD Radeon HD 7770 Nvidia GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 8GB DirectX Sürüm 11 Sürüm 12 Depolama Alanı 40 GB kullanılabilir alan 40 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Tomb Raider üçlemesini uzun zamandır oynamayı düşünüyordum ve indirimle birlikte şimdi satın aldım. İlk fırsatta oynamayı planlıyorum. Açıkçası hikayeli oyunlarla pek aram yok ama Tomb Raider ile bu dünyaya adım atmaya hazırlanıyorum. Eğer siz de üçlemeyi oynamayı düşünüyorsanız bu indirim fırsatına göz atmanızda fayda var.

