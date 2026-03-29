Bu Fırsat Kaçmaz! Tomb Raider Üçlemesi 1.260 TL İndirime Girdi

Üç efsane Tomb Raider oyununu içeren Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy paketi, Steam'de yüzde 85 indirime girdi. Üç oyun çok ucuzladı.

Emir Yasin Bolat
· 3 dk okuma
⚡ Önemli Bilgiler

  • Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy paketi yüzde 85 indirimle 35,98 dolardan (1.600 TL), 5,37 dolara (340 TL) düştü.
  • Kampanya 8 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Paket içerisinde serinin modern üçlemesi olan Tomb Raider GOTY, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider yer alıyor.
  • Üçleme, Lara Croft’un Yamatai Adası'ndaki ilk hayatta kalma mücadelesinden başlayarak Sibirya ve Peru'daki tehlikeli maceralarıyla bir kahramana dönüşümünü anlatıyor.

Tomb Raider hayranları için kaçırılmayacak bir fırsat başladı. Steam’deki bu yeni kampanya ile Tomb Raider Game of the Year, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition oyunlarını içeren paket yüzde 85 indirimle satışa sunuldu.

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Steam’deki oyun paketi normalde 35,98 dolara (1.600 TL) satılıyordu. Ancak yüzde 85 indirimle fiyat 5,37 dolara (340 TL) düştü. Kampanya 8 Nisan 2026’ya kadar devam edecek. Böylelikle oyunu çok daha uygun fiyata alabilirsiniz. Paketteki yapımlar şu şekilde:

Bu üç oyunu paket yerine ayrı ayrı satın almak da mümkün. Tomb Raider Game of the Year 1,49 dolar (66 TL), Rise of the Tomb Raider 2,24 dolar (100 TL) ve Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ise 2,99 dolardan (133 TL) satışta.

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy Ne Anlatıyor?

Tomb Raider serisinin bu efsanevi üçlemesi, Lara Croft’un tecrübesiz bir gençten durdurulamaz bir maceracıya dönüşümünü üç oyunda anlatıyor. Tomb Raider Game of the Year’de Lara, Japonya açıklarındaki gizemli Yamatai Adası’nda bir kazazede olarak mahsur kalır ve hayatta kalmak için ilk kez yayını eline alır. Böylece serinin hikayesi başlar. Rise of the Tomb Raider’da Lara, Sibirya’nın buzlu topraklarında ölümsüz bir sırrı ortaya çıkarırken, Shadow of the Tomb Raider’da Peru’nun dağlarında insanlık için dehşet verici bir gücü keşfeder.

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy Sistem Gereksinimleri Neler?

Tomb Raider Game of the Year Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Sistem Gereksinimleri Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi Windows XP SP3, Vista, 7, 8 (32/64-bit) Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8
İşlemci AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+) / Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300) AMD Phenom II X4 955 / Intel Core i5-750
RAM 1 GB (Vista için 2 GB) 4 GB RAM
Ekran Kartı AMD Radeon HD 2600 XT / nVidia 8600 (512 MB VRAM) AMD Radeon HD 5870 / nVidia GTX 480 (1 GB VRAM)
DirectX Versiyon 9.0c Versiyon 11
Depolama Alanı 12 GB kullanılabilir alan 12 GB kullanılabilir alan

Rise of the Tomb Raider Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Sistem Gereksinimleri Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi Windows 7 64bit Windows 10 64 bit
İşlemci Intel Core i3-2100 veya AMD eşdeğeri Intel Core i7-3770K
RAM 6 GB RAM 8 GB RAM
Ekran Kartı NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB NVIDIA GTX 980Ti veya NVIDIA GTX 970
DirectX Sürüm 11 Sürüm 11
Depolama Alanı 25 GB kullanılabilir alan 25 GB kullanılabilir alan

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Sistem Gereksinimleri Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi Windows 7 64 bit Windows 10 64-bit
İşlemci Intel i3-3220 veya AMD eşdeğeri Intel Core i7 4770K (3.40 Ghz) veya AMD Ryzen 5 1600 (3.20 Ghz)
RAM 8 GB RAM 16 GB RAM
Ekran Kartı Nvidia GTX 660 / GTX 1050 veya AMD Radeon HD 7770 Nvidia GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 8GB
DirectX Sürüm 11 Sürüm 12
Depolama Alanı 40 GB kullanılabilir alan 40 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Tomb Raider üçlemesini uzun zamandır oynamayı düşünüyordum ve indirimle birlikte şimdi satın aldım. İlk fırsatta oynamayı planlıyorum. Açıkçası hikayeli oyunlarla pek aram yok ama Tomb Raider ile bu dünyaya adım atmaya hazırlanıyorum. Eğer siz de üçlemeyi oynamayı düşünüyorsanız bu indirim fırsatına göz atmanızda fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Emir Yasin Bolat

Haber Yazarı

Hem yazılım geliştiren hem de bu alanda yazan bir teknoloji tutkunu. İstanbul Üniversitesi'nde PC Programcılığı bölümünde okuyor. Tamindir'de özellikle yapay zeka, programlama ve yazılım dünyasındaki yenilikleri kaleme alıyor. Bilgisayar oyunlarıyla başlayan merakı, zamanla profesyonel kariyere dönüştü. Kod yazarken edindiği deneyimleri, teknoloji yazılarına da yansıtıyor. AI trendlerini ve yazılım gündemini yakından takip ediyor.

Kaynak: https://store.steampowered.com/bundle/34203/Tomb_Raider_Definitive_Survivor_Trilogy/

