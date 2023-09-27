Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Nihayet Steam'e Geliyor!
Sevilen paten oyunu Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Epic Games ile anlaşmasının bitmesinin ardından Steam'e geliyor. İşte detaylar!
PC çıkışını Epic Games'e özel olarak yaptıktan üç yıl sonra Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, nihayet 3 Ekim'de Steam'e geliyor.
İlk olarak Eylül 2020'de PS4, Xbox One ve Epic Games için piyasaya sürülen Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, geliştirici Neversoft'un çok sevilen paten oyunlarının yeniden yapımlarını eleştirmenlerce beğenilen tek bir pakette birleştiriyor.
Rekor kıran çıkışından bu yana geçen üç yıl içinde Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Switch'e kadar geldi ve geliştirici Vicarious Visions (muhteşem yeniden yapımlardan sorumlu stüdyo) Blizzard bünyesine girdi.
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, 3 Ekim Tarihinde Steam'de Çıkış Yapacak
Ancak tüm bu süre boyunca sabırla Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2'nin Steam'de yayınlanmasını bekleyenler için bekledikleri o gün neredeyse geldi; Activision bugün erken saatlerde sosyal medyada paylaştığı bir mesajla oyunun 3 Ekim'de Steam'de yayınlanacağını duyurdu.
Her ne kadar gelişi üç yıl gecikmiş olsa da Activision hâlâ Pro Skater 1 + 2'den gelir elde etmeyi umuyor gibi görünüyor çünkü oyunun tam fiyattan satışa sunulacağı söyleniyor.
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Baldur's Gate 3 geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR