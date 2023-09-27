Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Nihayet Steam'e Geliyor!

PC çıkışını Epic Games'e özel olarak yaptıktan üç yıl sonra Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, nihayet 3 Ekim'de Steam'e geliyor.

İlk olarak Eylül 2020'de PS4, Xbox One ve Epic Games için piyasaya sürülen Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, geliştirici Neversoft'un çok sevilen paten oyunlarının yeniden yapımlarını eleştirmenlerce beğenilen tek bir pakette birleştiriyor.

Rekor kıran çıkışından bu yana geçen üç yıl içinde Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Switch'e kadar geldi ve geliştirici Vicarious Visions (muhteşem yeniden yapımlardan sorumlu stüdyo) Blizzard bünyesine girdi.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, 3 Ekim Tarihinde Steam'de Çıkış Yapacak

Ancak tüm bu süre boyunca sabırla Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2'nin Steam'de yayınlanmasını bekleyenler için bekledikleri o gün neredeyse geldi; Activision bugün erken saatlerde sosyal medyada paylaştığı bir mesajla oyunun 3 Ekim'de Steam'de yayınlanacağını duyurdu.

Her ne kadar gelişi üç yıl gecikmiş olsa da Activision hâlâ Pro Skater 1 + 2'den gelir elde etmeyi umuyor gibi görünüyor çünkü oyunun tam fiyattan satışa sunulacağı söyleniyor.

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