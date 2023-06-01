Dev Torrent Sitesi RARBG Kapatıldı

Film, dizi ve oyun torrent dosyalarını indirmek amacıyla uzun yıllardır hizmet veren RARBG kapatılıyor. Detaylar haberimizde!

Dev Torrent Sitesi RARBG Kapatıldı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Bir neslin bilgisayar kullanmak ve internetten dosya indirmek için olmazsa olmaz sitelerinden biri olmayı başaran RARBG, uzun yıllar süren faaliyetinin ardından kapatılıyor. Torrent oyun, film ve dizi platformu olma yoluyla 2007 yılında açılan site, aktif kaldığı yaklaşık 16 yıl içerisinde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yaptı.

RARBG yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre site, 31 Mayıs itibarıyla kapatıldı. Bu kararın arkasında artan masraflar büyük rol oynuyor.

Dev Torrent Sitesi RARBG Kapatıldı

16 Yıl Sonra Elveda!

Her ay milyonlarca kullanıcıya hizmet sağlayan RARBG, en çok ziyaret edilen torrent siteleri arasında yer alıyordu. Film, dizi ve oyunlara ait torrent dosyalarının yayınlandığı site, son yıllarda yaşadığımız Covid-19 sonrasında büyük bir çöküşe geçti.

Özellikle yönetim kadrosunda Covid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin olması ve sunucu maliyetlerinin karşılanamayacak bir düzeye ulaşması, sitenin kapanmasında etkili oldu.

Bugün yayımlanan bir kısa mesaj ile birlikte site yönetiminin oy birliğiyle RARBG'yi kapatma kararı aldığı açıklandı. 31 Mayıs sonrasında RARBG artık kullanılamıyor olacak.

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