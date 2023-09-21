74 Yıllık Hikâye Bitiyor: Toshiba Borsadan Çekiliyor!

Japonya'nın en köklü markalarından birisi olan Toshiba, geçtiğimiz aylarda yaşadığı ağır finansal kayıplar sebebiyle Japan Industrial Partners’ın (JIP) bünyesine katılmıştı.

147 yıllık teknoloji devi Toshiba'nın şimdi de borsadan çekilme planları olduğu söylendi. Geçirdiği sancılı süreçlerin ardından Toshiba'nın Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'ndan (TSE) çekilebileceği düşünülüyor.

Yatırımcılar Hisseleri Satın Aldı!

Toshiba, özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners'ın liderliğindeki bir konsorsiyumun hisselerinin yüzde 78,65'ini satın aldığını duyurdu.

Toshiba'nın başkanı ve icra kurulu başkanı Taro Shimada konu hakkında "şimdi yeni bir hissedarla yeni bir geleceğe doğru büyük bir adım atacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Böylece artık Toshiba'nın bir "patron şirketi" olduğu eleştirileri yayıldı. 14 milyar dolara satın alınan hisselerin ardından şirketin üçte ikisinden fazlası için yatırımcı kalmadı.

Hisselerin bir grup yatırımcının elinde olması sebebiyle şirketin yıl sonuna doğru borsadan çekileceği tahmin ediliyor. Şirket içindeki karışıklıkların ve anlaşmazlıkların çoğalmasıyla kökleri 1800'lü yıllara dayanan Toshiba, artık yeni bir döneme adım atıyor.

Toshiba'nın hisseleri, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımlarından çıktığı döneme denk gelen 1949 yılında, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın yeniden açılmasıyla işlem görmeye başlamıştı.

Elektronik cihazlar ve parçaları konusunda dünyanın sayılı markalarından birisi olan Toshiba'nın atacağı adımlar merakla bekleniyor.

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