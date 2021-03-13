Touch ID, iPhone 13'te Büyük Bir Değişiklikle Geri Geliyor

Ortaya çıkan son bilgilere göre Touch ID, iPhone 13'te büyük bir değişiklik ile yeniden Apple kullanıcılarının hizmetine sunulabilir. Teknoloji devi, kısa bir süre önce Face ID'nin diğer yöntemlere göre daha çok önem vermemeye başlamış olsa da iddialara göre iPhone 13'te ekran altı parmak izi okuyucusuna da yer verilecek.

Touch ID, iPhone 13'te Olacak mı?

Apple, 2017 yılında iPhone X ile akılı telefon serisinin tarihindeki belki de en önemli tasarım değişikliğine gitti. Bu tasarım değişikliği, parmak izi okuma sisteminin olduğu dönemin bitmesini, yüz tanımlama sisteminin yükselişinden hemen öncesini içeriyordu. Aslına bakılırsa her iki biyometrik kimlik doğrulama sisteminin de bazı artıları ve eksileri var ancak Apple, yüz tanıma sistemini kullanmak yerine yüz tanıma sistemini kullanma kararı aldı.

MacRumors'taki habere göre Barclays analisti Andrew Gardiner ve onun üç meslektaşı, Apple'ın bir sonraki akıllı telefon modelinde ekran altı parmak izi okuyucusuna yer vereceğini iddia etti. Apple'ın iPhone'a bir ekran altı tarayıcı ekleyeceğine ilişkin söylentileri ilk kez duymuyoruz ancak özelliği iPhone 13'te olacağını çoğu kullanıcı beklemiyordu.

Analistler ayrıca ekran altı parmak izi okuyucusunun yanı sıra iPhone 13'te çentikle ilgili birkaç değişiklik olacağını belirtti. Çentik, Face ID'nin çalışması için gerekli tüm materyalleri içerisinde barındırmak için ilk kez iPhone X'te ortaya çıktı. Her yıl çentiğin yenileneceğine dair söylentiler ortaya çıksa da bu henüz gerçekleşmedi.

Apple, iPhone X'i akıllı telefon piyasasına sürdüğünde ekran altı okuyucu yerleştirmek çok mümkün görünmüyordu ancak Samsung Galaxy S21 de dahil olmak üzere günümüzün birçok amiral gemisi telefonunda ekran altında bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

iPhone sahipleri, biyometrik kimlik doğrulama için son birkaç yıldır Face ID kullanmak zorunda ancak kullanıcılar, tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs nedeniyle maske takmak zorunda olunduğu zamanda doğrulama işlemini başarılı bir biçimde tamamlayamayabiliyor. Parmak izi okuyucusu, en azından günümüz koşulları biraz daha uygun hale gelene kadar çoğu iPhone kullanıcısının ihtiyaç duyması halinde ilk başvurabileceği araçlardan bir tanesi olabilir.