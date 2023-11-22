Touch ID Beklendiği Gibi iPhone 16 ile Geri Dönmeyebilir! Apple'ın Planları Neler?

Yeni bir rapora göre son dönemde iddia edilen iPhone 16 serisi ile Touch ID parmak izi kimlik doğrulama teknolojisinin geri dönüşü gerçekleşmeyecek.

Bilgi, Apple'ın planlarını daha önce de erkenden ortaya çıkarmasıyla bilinen bir Weibo'daki bir kullanıcıdan geliyor.

Raporda iPhone'un Touch ID versiyonu için gerekli çipleri üretmek için kullanılan ekipmanların çoğunun artık kalıcı olarak kapatıldığı ve geriye kalan tek ünitenin üçüncü nesil iPhone SE için kullanıldığı, bu nedenle Apple'ın yakın gelecekte iPhone'da kimlik doğrulama yöntemi olarak Touch ID'yi yeniden kullanıma sunmayı planlamadığı belirtiliyor.

Touch ID'ye Sahip Son Telefon Dördüncü Nesil iPhone SE Olacak

Bunun yanı sıra son raporlar ise 4. nesil iPhone SE'nin Face ID özelliğine sahip olacağını ve hâlâ Touch ID özelliğine sahip olan son iPhone modeli olacağını gösteriyor. Buna rağmen, Apple'ın 2026 civarında piyasaya çıkabilecek ekran altı parmak izi teknolojisi üzerinde çalıştığına dair söylentiler de sürüyor.

Weibo'da paylaşılan raporun sahibi, iPhone 14'ün A15 Bionic işlemciyi koruyacağını ve A16'nın iPhone 14 Pro modellerine özel olacağını bildiren ilk kaynaktı.

Şimdilik konuya dair başka bir gelişme yok ancak Touch ID'yi özleyen kullanıcıların görünüşe göre tek yapabileceği şey yeni nesil iPhone SE'yi tercih etmeleri olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.