Toyota, Uygun Fiyatıyla Çok Konuşulacak Yeni Elektrikli Aracını Satışa Sundu!

Otomobil sektörünün köklü isimlerinden Toyota, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni elektrikli otomobillerini nihayet sergilemeye başladı. Şirket, son olarak BYD, Chery gibi firmaların uygun fiyatlı araç politikasına rakip olan yeni bir elektrikli otomobili Çin'de satışa sundu.

Toyota bZ3X isimli yeni SUV, güçlü özellikleri, dikkat çeken tasarımı ve elektrikli araçlar için sudan ucuz diyebileceğimiz fiyatıyla şimdiden tüm dünyada ilgi görmeyi başardı.

15 Bin Dolarlık bZ3X, Özellikleriyle Tesla Modellerine Kafa Tutuyor

Japon otomotiv devinin yeni elektrikli otomobili, satışa sunulduğu Çin'de BYD ile Chery'ye rakip olabilecek bir fiyattan satışa sunuldu. Standart paketi sadece 15 bin dolardan alıcı bulan aracın, otonom sürüş teknolojili versiyonu 20 bin dolar, en üst düzey versiyonu ise 22 bin dolarlık fiyat etiketlerine ev sahipliği yapıyor.

Keskin ve sportif tasarımıyla dikkat çeken elektrikli SUV, yaklaşık olarak 4.6 metre uzunluğa ve 1.8 metre genişliğe sahip. 50.03 kWh bataryasıyla 430 kilometrelik bir menzil sunan otomobil, yaklaşık olarak 3 metre uzunluğundaki geniş iç mekanıyla öne çıkıyor. Araç, konforlu ve eğlenceli yolculuklar içinse ses tanıma özellikli 14.6 inçlik bilgi-eğlence ve 8,8 inçlik gösterge panellerini bünyesinde barındırıyor.

Otomobilin üst düzey paketlerinde NVIDIA Drive AGX Orin X teknolojisi ile desteklenen Momenta 5.0 Akıllı Sürüş Sistemi de mevcut. Söz konusu otonom sürüş sistemi, sürücüsüz park, yüksek hız asistanı ve kör nokta izleme gibi birçok kullanışlı özelliğe sahip.

Kısa bir süre önce Çin'de satışa sunulan Toyota bZ3X modelleri, uygun fiyatının yanına sunduğu güçlü özellikleriyle yoğun bir ilgi gördü. Öyle ki otomobiller satışa sunulduktan yalnızca bir saat içerisinde 10 binden fazla satmayı başardı. Araçların küresel pazara açılması durumunda benzer bir durumun ülkemizde ve diğer pek çok bölgede de yaşanabildeğini söyleyebiliriz.

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