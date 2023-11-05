Yeni Toyota C-HR ile Türkiye, Hibrit Otomobil Üretim Üssüne Dönüşüyor!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında Türkiye'de üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobil olan yeni nesil C-HR'ın üretimine başladığını duyurdu. Firma, bu gelişmeyi "Türkiye'nin Otomotiv Geleceği Yeniden Şekilleniyor" başlığıyla tanıttı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya'daki fabrikasında gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle Türkiye otomotiv endüstrisine ve sürdürülebilir geleceğe önemli bir adım attı.

Yeni nesil Toyota C-HR, Avrupa'daki tesislerde üretilen ilk şarj edilebilir otomobil ve batarya üreten fabrika unvanını kazanan şirket tarafından üretildi. Bu adım, Türkiye'yi hibrit otomobil üretim merkezi haline getiriyor.

Çevre Dostu Otomobil

Bu projenin tüm hazırlık süreci, TMMT mühendisleri ve çalışanları tarafından yürütüldü. Yeni Toyota C-HR, Toyota Yeni Global Platformu (TNGA-2) üzerinde Hibrit ve Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) versiyonlarıyla üretilmeye başlandı.

Bu yeni nesil C-HR ve PHEV batarya üretimi için 308 milyon Euro ek yatırım yapıldı ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin ülkedeki toplam yatırımı 2,5 milyar Euro'ya ulaştı.

Yeni C-HR, ihracat pazarlarına Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da dahil ederek Okyanusya Bölgesine ihracat yapmaya başladı. Aynı zamanda çevreye saygılı üretim konusundaki taahhüdüne odaklanan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Yeni Nesil C-HR için ileri teknoloji çevreci üretim yöntemleriyle donatılmış yeni bir boya tesisini de devreye aldı.

Bu, Toyota'nın Avrupa tesislerinde 2030 karbon nötr ve 2040 karbon sıfır hedeflerine doğru önemli bir adımı temsil ediyor.

Yeni C-HR, çevre dostu hibrit teknolojisi ile 66 km batarya menzili ve 19 gr/km CO2 emisyonu sunarak karbon azaltımına önemli katkı sağlıyor.

Ayrıca, 1,8 Hibrit, 2,0 Hibrit, 2,0 Hibrit 4 Çeker ve 2,0 Şarj Edilebilir Hibrit versiyonları ile müşterilere dört farklı elektrifikasyon çözümü sunuyor.

Araç içi pek çok kaplama malzemesi ve plastik parçalardan oluşan 100'den fazla parça geri dönüştürülen malzemelerden üretilmiştir.

Yeni C-HR, tasarım ve yeni teknoloji ile araç ağırlığını azaltarak iklimlendirme ihtiyacını minimize ederek çevre dostu bir otomobil olarak öne çıkıyor.

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