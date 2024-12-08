Toyota Dört Gözle Beklenen Yeni Elektrikli Araç Serisini Erteledi: Ne Zaman Gelecek?

Günümüzde otomotiv dünyasını adeta kasıp kavuran elektrifikasyon dönüşümüne sessiz sedasız katılan Toyota, yeni elektrikli otomobilleri ile ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Şirket, Lexus LF-ZC gibi yeni nesil iddialı modelleri ertelediğini duyurdu.

Japon otomotiv devi yaptığı açıklamada şimdiye kadar 2026'da yollarda olması beklenen bir dizi elektrikli aracın bu tarihten daha ilerdeki bir takvimde piyasaya sürüleceği belirtildi.

Yeni Elektrikli Toyota Araçları İçin Tarih 2027'den Sonrasını Gösteriyor

Aktarılanlara göre Toyota, yakın zamanda tanıtımını gerçekleştirdiği ve modern tasarımıyla pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başaran Lexus LF-ZC ve LF-ZL konsept modellerinin öncülük ettiği yeni elektrikli araç serisinin çıkış tarihini ertledi.

Firma, normal şartlarda 2026 satışa sunulacağı söylediği bu araçların çıkış tarihini en erken 2027’nin ortası olarak güncellediğini duyurdu. Japonya merkezli şirket, söz konusu erteleme kararını yeni üretim teknolojilerini çok daha iyi hale getirmek amacıyla alındığını da belirtti.

Toyota cephesi her ne kadar elektrikli araç alanında rakiplerinin gerisinde kalsa da sektöre yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Güncel olarak 1000 km üzerinde menzil mesafesine sahip bataryalar geliştiren dev marka,araçlarının motor performansını ve şarj hızını da önemli ölçüde yükseltmeyi başardı.

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