TV Boyutunda Monitör Tanıtıldı! 360Hz OLED Ekran ve Dahası

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Acer, Predator X34 F1'i tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip monitör, yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi ve QD-OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Acer Predator X34 F1'in Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 34 inç

34 inç Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3440 piksel

1440 x 3440 piksel Ekran Yenileme Hızı: 360Hz

360Hz Ekran Tepki süresi: 0.03 ms

0.03 ms Ekran Parlaklığı: Standart modda 300 nit, HDR modda 1300 nit

Standart modda 300 nit, HDR modda 1300 nit Renk Gamı: %99 DCI-P3

%99 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C, 1x ses girişi, 1 x USB 3.2

Acer Predator X34 F1'in Ekranı Nasıl?

34 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 3440 piksel çözünürlük sunuyor. Çok canlı renklere sahip QD-OLED ekran teknolojisi, siyahların tam siyah görünmesini ve hatta çok yüksek kontrast değerlerinin elde edilmesini sağlıyor. Bu sayede ekrandaki her detay daha net ve daha etkileyici görünüyor.

Oyun monitörü ayrıca yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor. Bu ekran ayrıca standart modda 300 nit, HDR modunda ise 1300 nit parlaklığa çıkabiliyor. 1300 nit, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Acer Predator X34 F1'in Yenileme Hızı Nedir?

Acer'ın yeni oyun monitörü, 0.03 ms tepki süresi ve 360Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir monitör, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

360Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Yüksek yenileem hıız, özellikle Counter Strike 2, Valorant ve Rainbow Six Siege X gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Düşük tepki süresi sayesinde ise hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor ve oyunlarda rakipler daha net görülebiliyor.

Acer Predator X34 F1'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Predator X34 F1'in portları arasında ik adet HDMI 2.1, iki adet DisplayPort 1.4, bir adet USB-C, bir adet ses girişi ve bir adet USB 3.2 bulunuyor. Bu arada DisplayPort 1.4, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtarak oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. HDMI 2.1 ise yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.

Acer Predator X34 F1 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Acer'ın monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer Predator X34 F1'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Acer Predator X34 F1'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Acer Predator X34 F1'in Fiyatı Ne Kadar?

Acer Predator X34 F1 için 1.100 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 50 bin 437 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 72 bin TL civarında olabilir. Acer Predator X34 F1'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhang ibir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Acer Predator X34 F1'in oldukça iddialı bir oyun monitörü olduğunu düşünüyorum. Özellikle 34 inç büyüklüğündeki bir ekranda hem film izlemek hem de oyun oynamak çok keyifli olacaktır. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi önemli bir avantaj. Bunu nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi ve hareket bulanıklılığının minimum düzeyde olması.