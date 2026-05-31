Huawei'in Gizemli Telefonu Ortaya Çıktı! 6100 mAh Bataryaya Sahip

Huawei'in gizemli bir telefonu ortaya çıktı. Telefonun ismi henüz belli değil ancak Enjoy 90 serisine ait olacağı iddia edildi. Bu arada bir sızıntı ile birlikte telefonun batarya kapasitesi de açıklığa kavuştu. Yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Huawei'in Yeni Telefonunun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4000 nit civarı

4000 nit civarı İşlemci: Kirin 8 serisi

Kirin 8 serisi Batarya Kapasitesi: 6.100 mAh

Yeni Huawei Telefonun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Kirin 8 serisi işlemcisi bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil. Huawei Enjoy 90 Pro Max'te Kirin 8000 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon da da mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecektir.

Kirin 8000, 7 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 6 nm işlemciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çlaışan bir adet çekirdek, 2.2 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 1.84 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Yeni Huawei Telefonun Bataryası Kaç mAh Olacak?

CHZ-AL60 model numarasına sahip olan telefon, 6.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bu arada Huawei Enjoy 90 Pro Max'te 8.500 mAh batarya kapasitesi ve 40W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Buna göre yeni telefonda 40W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Yeni Huawei Telefonun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefon OLED ekran ile birlikte gelebilir. OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Bu ekran çok canlı renklere de sahip. 6,8 inç civarı ekran boyutuna sahip olması beklenen cihaz, 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Enjoy 90 Pro Max'te 6,84 inç ekran boyutu, 1272 x 2756 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 4000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Huawei'in Yeni Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Telefonun 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Huawei Enjoy 90 Pro Max, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Huawei'in Yeni Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

Yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro, Pura 80 Ultra ve Nova 14 Pro dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Yeni Huawei Telefonun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Telefonun 1000 yuan (6.790 TL) ile 2000 yuan (13.581 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Yeni Huawei telefonun batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.