TP-Link Wi-Fi 7 Desteği Sunan Yeni Cihazlarla Geliyor!

TP-Link birçok yeni modelini tanıttı. Modellerin en çok dikkat çeken özelliği Wi-Fi 7 destekli olmaları oldu. Matter standardına destek veren TP-Link, bu standardı destekleyen akıllı priz, akıllı ampul ve hub’larını IFA’da sergiledi.

Fuar'da Farklı Birçok Ürün Vardı

Archer BE900 ve BE550 modellerinin yanı sıra yeni eklenen giriş seviyesi Wi-Fi 7 yönlendirici modeli olan B230 da lanse edildi. Oyunculara yönelik tasarlanan TP-Link Archer GE800, RE655BE, RE550BE ve RE800BE sinyal genişleticiler de TP-Link’in duyurduğu yeni ürünler arasında yer alıyor.

Şirketin Deco serisinin Wi-Fi 7 teknolojili modelleri de (Deco BE65, BE65-5G ve BE85) diğer Wi-Fi 7’li ürünler arasında karşımıza çıkıyor. TP-Link aynı zamanda Tapo akıllı ev çözümlerini de tanıttı. IFA Fuarı’nda Matter standardı desteğine sahip modeller dikkat çekti.

Kameralar, kapı zilleri, akıllı aydınlatma ürünleri, sensörlerin yanı sıra yeni bir ürün kategorisi olarak güneş panelleri de fuarda yer aldı. Yeni cihazların satış tarihleriyle ve Türkiye fiyatlarıyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

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