TR Uzantılı Bazı Alan Adları Belgesiz Alınabilecek
TRABİS sistemiyle beraber TR uzantılı alan adları konusunda yeni bir döneme geçiliyor. Bazı alan adları herhangi bir belge olmadan alınabilecek. İşte detaylar!
TR uzantılı alan adları ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. 14 Eylül 2022 yani bugün itibarıyla normalde kayıt için belge isteyen bazı domainler artık belgesiz şekilde alınabilecek. Gelişmeye ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.
TR domainlerinin kayıt ve yönetim işlemleri 1991 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülüyordu. Söz konusu işlemler, 2019 yılının mayıs ayında ICANN nezdinde yapılan redelegasyon süreci kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna devredilmişti.
Devir işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren bazı çalışmalar başlatılmıştı. Bu kapsamda TRABİS isimli sistem hazır hâle getirildi. TRABİS sistemi 14 Eylül 2022 tarihini yani bugün itibarıyla faaliyete geçti. Yeni sistemin faaliyete geçmesi ile birlikte yeni bir dönem hayata geçiyor.
Hangi TR Uzantılı Alan Adları Belge İstemeyecek?
Daha önce belge ibraz edilerek alınabilen com.tr, org.tr ve net.tr uzantılı alan adları "ilk gelen ilk alır" prensibine göre belgesiz bir şekilde alınabilecek. "av.tr", "bel.tr", "dr.tr", "edu.tr", "gov.tr", "k12.tr", "kep.tr", "pol.tr" ve "tsk.tr" domainleri ise yeni dönemde de belgeli şekilde tahsis edilmeye devam edecek.
TRABİS sistemi ile beraber dünya genelinde uygulanan Kayıt Otoritesi (Registry) – Kayıt Kuruluşu (Registrar) modeli tam olarak uygulanmaya başlanacak. Alan adı satın almak isteyen kişiler Kayıt Kuruluşları listesinde yer alan herhangi bir şirketten hizmet alabilecek. Listedeki firmalar şu şekilde:
- Aerotek Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ. (Turhost.com)
- Alan Adı Kayıt Bilişim Ltd. Şti.
- Alastyr Telekomünikasyon A.Ş.
- Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.Ş.
- Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Natro.com)
- Doruk Bilişim Teknolojiler Ltd. Şti. (DORUKNET)
- Gri İnternet Teknolojileri A.Ş. (gri.net - reg.com.tr)
- İHS Kurumsal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- İsim Kayıt Bilişim A.Ş. (isimkayit.com)
- İsimtescil Bilişim A.Ş. (isimtescil.net)
- Netdirekt Bilişim Danışmanlık İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
- Niobe Telekomünikasyon Bilişim Teknolojileri Yazılım Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. (niobehosting.com)
- ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (METUnic)
- Teknotel Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.
- Türkticaret.Net Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (turkticaret.net)
- Yöncü Bilişim Çözümleri Ltd. Şti.
- Webhosting Bilişim Teknolojileri A.Ş. (hosting.com.tr)
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