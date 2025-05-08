Trabzonspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Trabzonspor - Galatasaray​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Trabzonspor - Galatasaray Maç Linki!

Trabzonspor - Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Trabzonspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Trabzonspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Trabzonspor - Galatasaray nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • VIP PLATİNUM B BLOK: 6.000 TL
  • VIP PLATİNUM A-C BLOK: 5.000 TL
  • VIP GOLD: 4.000 TL
  • VIP SILVER: 3.000 TL
  • BATI: 600 TL
  • DOĞU: 500 TL
  • MATTİA AHMET MİNGUZZİ: 300 TL
  • KALE ARKASI: 250 TL
  • MİSAFİR: 250 TL

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Yaşam

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Trabzonspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Trabzonspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • F. Muslera
  • D. Sanchez
  • R. Sallai
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Eren Elmalı
  • L. Torreira
  • Yunus Akgün
  • M. Lemina
  • Barış Alper Yılmaz
  • A. Morata
  • V. Osimhen

Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Taha Tepe
  • Mustafa Eskihellaç
  • Okay Yokuşlu
  • J. Lundstram
  • Ozan Tufan
  • O. Zubkov
  • A. Batagov
  • Arif Boşluk
  • A. Nwakaeme
  • D. Sikan
  • S. Banza

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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