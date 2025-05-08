Trabzonspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Trabzonspor - Galatasaray maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Trabzonspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Trabzonspor - Galatasaray Maç Linki!
Trabzonspor - Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Trabzonspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Trabzonspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Trabzonspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları
Trabzonspor - Galatasaray nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- VIP PLATİNUM B BLOK: 6.000 TL
- VIP PLATİNUM A-C BLOK: 5.000 TL
- VIP GOLD: 4.000 TL
- VIP SILVER: 3.000 TL
- BATI: 600 TL
- DOĞU: 500 TL
- MATTİA AHMET MİNGUZZİ: 300 TL
- KALE ARKASI: 250 TL
- MİSAFİR: 250 TL
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Trabzonspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Trabzonspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Trabzonspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- F. Muslera
- D. Sanchez
- R. Sallai
- Abdülkerim Bardakcı
- Eren Elmalı
- L. Torreira
- Yunus Akgün
- M. Lemina
- Barış Alper Yılmaz
- A. Morata
- V. Osimhen
Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Taha Tepe
- Mustafa Eskihellaç
- Okay Yokuşlu
- J. Lundstram
- Ozan Tufan
- O. Zubkov
- A. Batagov
- Arif Boşluk
- A. Nwakaeme
- D. Sikan
- S. Banza
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.