Trabzonspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Trabzonspor - Galatasaray​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Trabzonspor - Galatasaray Maç Linki!

Trabzonspor - Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Trabzonspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Trabzonspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Trabzonspor - Galatasaray nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

VIP PLATİNUM B BLOK: 6.000 TL

6.000 TL VIP PLATİNUM A-C BLOK: 5.000 TL

5.000 TL VIP GOLD: 4.000 TL

4.000 TL VIP SILVER: 3.000 TL

3.000 TL BATI: 600 TL

600 TL DOĞU : 500 TL

: 500 TL MATTİA AHMET MİNGUZZİ: 300 TL

300 TL KALE ARKASI: 250 TL

250 TL MİSAFİR: 250 TL

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Trabzonspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Trabzonspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

R. Sallai

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

L. Torreira

Yunus Akgün

M. Lemina

Barış Alper Yılmaz

A. Morata

V. Osimhen

Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Taha Tepe

Mustafa Eskihellaç

Okay Yokuşlu

J. Lundstram

Ozan Tufan

O. Zubkov

A. Batagov

Arif Boşluk

A. Nwakaeme

D. Sikan

S. Banza