Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Başakşehir ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Başakşehir - Fenerbahçe​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Başakşehir - Fenerbahçe Maç Linki!

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Başakşehir - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Başakşehir - Fenerbahçe nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Başakşehir - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • Batı Alt: 1.500 TL
  • Batı Üst: 1.300 TL
  • Doğu Üst: 1.300 TL
  • Güney Alt: 800 TL
  • Güney Üst: 800 TL

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Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Başakşehir - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • İrfan Can Eğribayat
  • Çağlar Söyüncü
  • Mert Müldür
  • Osayi-Samuel
  • M. Skriniar
  • İsmail Yüksek
  • Fred
  • S. Szymanski
  • A. Talisca
  • Y. En-Nesyri
  • Oğuz Aydın

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Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Muhammed Şengezer
  • J. Opoku
  • L. Duarte
  • Ömer Ali Şahiner
  • Berat Özdemir
  • O. Kemen
  • M. Crespo
  • C. Operi
  • Deniz Türüç
  • K. Piatek
  • Yusuf Sarı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Başakşehir - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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