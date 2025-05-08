Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Başakşehir ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Başakşehir - Fenerbahçe​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Başakşehir - Fenerbahçe Maç Linki!

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Başakşehir - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Başakşehir - Fenerbahçe nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Başakşehir - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt: 1.500 TL

1.500 TL Batı Üst: 1.300 TL

1.300 TL Doğu Üst: 1.300 TL

1.300 TL Güney Alt: 800 TL

800 TL Güney Üst: 800 TL

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Başakşehir - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

İrfan Can Eğribayat

Çağlar Söyüncü

Mert Müldür

Osayi-Samuel

M. Skriniar

İsmail Yüksek

Fred

S. Szymanski

A. Talisca

Y. En-Nesyri

Oğuz Aydın

Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muhammed Şengezer

J. Opoku

L. Duarte

Ömer Ali Şahiner

Berat Özdemir

O. Kemen

M. Crespo

C. Operi

Deniz Türüç

K. Piatek

Yusuf Sarı