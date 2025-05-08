Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Başakşehir ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Başakşehir - Fenerbahçe Maç Linki!
Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Başakşehir - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Başakşehir - Fenerbahçe nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Başakşehir - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- Batı Alt: 1.500 TL
- Batı Üst: 1.300 TL
- Doğu Üst: 1.300 TL
- Güney Alt: 800 TL
- Güney Üst: 800 TL
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Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Başakşehir - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- İrfan Can Eğribayat
- Çağlar Söyüncü
- Mert Müldür
- Osayi-Samuel
- M. Skriniar
- İsmail Yüksek
- Fred
- S. Szymanski
- A. Talisca
- Y. En-Nesyri
- Oğuz Aydın
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Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Muhammed Şengezer
- J. Opoku
- L. Duarte
- Ömer Ali Şahiner
- Berat Özdemir
- O. Kemen
- M. Crespo
- C. Operi
- Deniz Türüç
- K. Piatek
- Yusuf Sarı
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Başakşehir - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.