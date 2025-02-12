Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapanlara Hapis Cezası Verilecek!

Trafik kazalarının ve sürücü hatalarının artması sonucunda harekete geçildi. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik yeni caydırıcı önlemler alınmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda cezalar artırılacak. Yeni cezalar arasında hapis cezası da bulunuyor.

Yeni Trafik Cezaları Belli Oldu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında trafik cezalarının artırılacağını açıkladı. Özellikle kaza yapıp kaçan, ehliyetsiz araç kullanan ve ulaşım araçlarının hareketini engelleyen kişilere daha ağır cezalar verilecek.

Şu anda kaza yapıp kaçan kişiler 2 bin 170 TL para cezası ve 20 ceza puanı alıyor. Yeni düzenleme ile birlikte kaza yapıp kaçan kişilere uygulanan yaptırımlar önemli ölçüde ağırlaştırılacak. Bu kapsamda ehliyete el koyma süresi uzatılacak, para cezası artırılacak ve hatta belirli durumlarda hapis cezası verilecek.

Ehliyetsiz araç kullanan kişilere şu anda 18.706 TL ceza veriliyor. Bu cezanın caydırıcı olmadığından dolayı her gün pek çok kazanın meydana geldiği söyleniyor. Ehliyet olmadan araç kullanan kişilere yönelik cezaların da ağırlaştırılması bekleniyor.

Yargı paketinde bazı trafik suçlarında cezaların artırılması gerektiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu var. Maddi hasarlı kazalarda cezası çok az. Alt ve üst sınırlarda düzenleme yapılması gerekiyor" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: