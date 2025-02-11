BYD'nin Yeni Süper Otomobili Yarış Pistini Sürücüsüz Tamamladı (Video)

Geçtiğimiz haftalarda Çin'li otomotiv devi BYD'nin otonom sürüş alanında yürüttüğü çalışmaları hızlandırdığını sizlere aktarmıştık. Şirket, çalışmalarının meyvesini hızlıca almış olacak ki God's Eye isimli gelişmiş otonom sisteminin yeni yeteneklerini tüm dünyaya sergiledi.

Firma, yeni otonom sistemini tanıtmak amacıyla kısa bir süre önce performans canavarı otomobili BYD Yangwang U9'u sürücüsüz şekilde piste çıkardı. Yeni araç pistte göz alıcı hızını ortaya koyarken, markanın yeni otonom sürüş teknolojisinin ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

Yangwang U9, Hız Pistini Sürücüsüz Şekilde Tanıttı

BYD, geçtiğimiz sene zıplayabilen ve hatta dans edebilen süper otomobili Yangwang U9'u tekrardan sahneye çıkardı. Şirket, yayınladığı yeni bir videoda performans canavarının yeni otonom sürüş sistemi God's Eye A'yı oldukça havalı bir şekilde tanıttı.

Söz konusu videoda, Yangwang U9'un Çin'in en büyük yarış pistlerinden biri olan Hunan Zhuzhou'da hız yaptığını görüyoruz. Süper otomobil, sahip olduğu otonom sürüş sistemi sayesinde bu zorlu pisti saniyeler içerisinde sürücü olmadan tamamlayabiliyor. Aracın söz konusu testi hem gündüz hem de gece ışığında da hatasız bir şekilde geçtiğini belirtelim.

Geçtiğimiz haftalarda yeni otonom sürüş teknolojisi hakkında açıklamalarda bulunan BYD, God's Eye'ın yalnızca Yangwang U9 gibi lüks otomobillerinde değil, her aracına entegre olacağını açıklamıştı. Firma en gelişmişten en temel seviyeye kadar sırasıyla A B ve C şeklinde isimlendirdiği yeni otonom sürüş sistemini Seagull gibi en ucuz modellerine bile sunmayı hedefliyor.

İşte Yangwang U9'un sürücüsüz şekilde hız yaptığı anlar:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım....