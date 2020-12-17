Tarım ve Orman Bakanlığından Trans Yağ İbaresi Açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde cips, çikolata gibi gıda ürünlerinin etiketinde bulunan trans yağ ifadesinin çıkarılması için bir taslak hazırlanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, katıldığı bir TV programında trans yağ ibaresi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Gıda Ürünlerinin Etiketindeki Trans Yağ İbaresi Kaldırılacak mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" isimli bir taslak hazırlamıştı. Bakanlık tarafından hazırlanan taslakta “Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz” ifadesi yer alıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan taslak kabul edildiği takdirde gıda ürünlerinde trans yağ ifadesi bulunmayacak. Bunun üzerine insanların kafasında “Gıda ürünlerinden trans yağ ifadesi kaldırılıyor mu?” gibi bazı sorular oluşmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, yaptığı açıklama ile beraber insanların kafasında oluşan soruyu giderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Seçkin, HaberTürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu programa katıldı. Seçkin, sosyal medyada gündem olan ve çok sayıda insanın merak ettiği konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan taslağın görüşe açıldığını belirten Seçkin, gelen görüşler kapsamında trans yağ ifadesinin etiketlerde kalabileceğini açıkladı.

Mehmet Akif Ersoy, program sonunda Seçkin’e “Son bir cümleniz var mı?” şeklinde bir soru söneltti. Harun Seçkin, "Yani 'trans yağ yoktur' ifadesi ile ilgili bir gündem oluştu. Bunun kullanılabileceğini ifade etmek istiyorum, özellikle" ifadelerini kullandı. Seçkin, Mehmet Akif Ersoy tarafından sorulan "Etiketlerden kaldırılmayacak değil mi?" sorusunu “Evet” şeklinde yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde trans yağ ile ilgili taslak hazırlanmasının ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Hazırlanan taslağa sosyal medya platformlarında içerisinde tepkiler kısa süre çığ gibi büyümüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Seçkin tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu ibare gıda ürünlerinden kaldırılmayabilir.

Gıda ürünlerinde yer alan “Trans yağ yoktur” ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu ibare gıda paketlerinden kaldırılmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.