Transformers One Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı: Vizyon Tarihi Açıklandı!
Heyecanla beklenen Transformers One filminin ilk fragmanı yayınlandı. Peki seyircileri neler bekliyor? işte detaylar!
Transformers One, uzun süredir devam eden 'Robots in Disguise' serisinin animasyon köklerine geri dönmeyi hedefliyor. Transformers evreninin ikinci bölümü, Paramount ve Hasbro tarafından bu yaz için tümüyle yeni bir Cybertron macerası olarak sunuluyor.
Söylenenlere göre, animasyon filmi doğrudan canlı aksiyon filmlerle bağlantılı olmayacak. Canlı aksiyon filmlerinin bir sonraki adımı, 80'lerde büyüyen sadık hayranları memnun etmek için tasarlanmış devasa bir Transformers & G.I. Joe kesişmesi olacak.
Transformers Serisi Hangi Sıra ile İzlenir?
Transformers filmlerinin zaman çizelgesinin diğer genişleyen film serileri kadar kafa karıştırıcı olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Şaşırtıcı film kronolojilerini düşündüğümüzde, Terminatör kesinlikle akla gelenlerden biridir.
Filme Dair İlk Detaylar Gelmeye Başladı
Transformers One seyircileri savaş öncesi Cybertron'a kadar götürüyor ve Optimus Prime ile Megatron'u düşmanlar olarak değil, müttefikler olarak tanıtıyor.
Paramount Pictures Transformers One'ın ilk fragmanını YouTube ve diğer sosyal medya kanallarında yayınladı. Ayrıca, film dünya çapında aşamalı olarak piyasaya sürülecek ve Türkiye sinemalarında 13 Eylül 2024'ten itibaren gösterime girecek.
YORUMLAR