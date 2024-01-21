'Tron: Ares' Filminin Çekimleri Başladı!

Bilim kurgu klasiklerinden Tron'un devam filmi Tron: Ares'in çekimlerine başlandı. Film, Joachim Rønning'in yönetmenliğinde, başrolde Jared Leto ile birlikte hayranlarıyla buluşacak.

Tron, yazılım mühendisi Kevin Flynn'in dijital dünyaya çekilmesini konu alan ilgi çekici hikayesiyle bilim kurgu dünyasında iz bırakan bir klasik. Bu evren, çizgi romanlardan video oyunlarına kadar pek çok farklı formatta hayranlarıyla buluştu.

2010'da çıkan bir devam filmi ile beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. Ancak, bu hayal kırıklığı, Tron evreninin sona ermesine neden olmadı. Uzun bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Tron filmi, nihayet çekimlere başladı.

Joachim Rønning'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Tron: Ares" adlı yeni film, dün çekimlere başlandığını resmi olarak duyurdu. Başrolde Jared Leto'nun yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith gibi isimler bulunuyor.

Tron: Ares'in vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak, filmin 2025 yılında gösterime girmesi bekleniyor.