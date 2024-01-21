'Tron: Ares' Filminin Çekimleri Başladı!
Tron evreninde başrolde Jared Leto'nun yer aldığı yeni bilim kurgu filminin çekimleri başladı. İşte detaylar!
Bilim kurgu klasiklerinden Tron'un devam filmi Tron: Ares'in çekimlerine başlandı. Film, Joachim Rønning'in yönetmenliğinde, başrolde Jared Leto ile birlikte hayranlarıyla buluşacak.
Tron, yazılım mühendisi Kevin Flynn'in dijital dünyaya çekilmesini konu alan ilgi çekici hikayesiyle bilim kurgu dünyasında iz bırakan bir klasik. Bu evren, çizgi romanlardan video oyunlarına kadar pek çok farklı formatta hayranlarıyla buluştu.
2010'da çıkan bir devam filmi ile beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. Ancak, bu hayal kırıklığı, Tron evreninin sona ermesine neden olmadı. Uzun bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Tron filmi, nihayet çekimlere başladı.
Joachim Rønning'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Tron: Ares" adlı yeni film, dün çekimlere başlandığını resmi olarak duyurdu. Başrolde Jared Leto'nun yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith gibi isimler bulunuyor.
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Çoğu kullanıcının tercihi her ne kadar geleneğe bağlı kalmak olsa da ücretsiz film izleme uygulamaları ya da ücretsiz film izleme programları giderek yaygın hâle geliyor ve insanların büyük bir kısmı alışkanlıklarından gün geçtikçe kopuyor.
Tron: Ares'in vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak, filmin 2025 yılında gösterime girmesi bekleniyor.
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