Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Model Tanıtıldı: Fiat Fiorino

Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve Türkiye’deki hafif ticari araç pazarının da en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat, özel seri otomobillere önem vermeye başladı.

100. yıl özel logolu Egea'ların ardından Limited ismiyle piyasaya sürülen sınırlı sayıdaki Egea modellerini de görmüştük. Şimdiyse Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine sadece 1923 adet üretilecek özel seri Fiat Fiorino'yu tanıttı.

Sadece 1923 Adet Üretilecek

Seri Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine sadece 1923 adet üretilecek. Türk bayrağından esinlenerek tasarlanan aracın öndeki ve arkadaki Fiat logolarında, yan kapaklarında ve ayna kapaklarında özel bir kırmızı renk tercih edilmiş. Tüm bunlar beyaz bir gövde ile bütünleştirilmiş.

Ayrıca yine gövde ile uyumlu olacak şekilde aracın önünde konumlandırılan kırmızı renkli FIAT logosu, kırmızı detayları içeren 16’inç titanyum gri alaşımlı jantlar bulunuyor.

Aracın arkasında ve kapı altlarında ise 100. yıl özel logosu yer alıyor. Ayrıca aracın jant kapakları da siyah üzerinde kırmızı detaylar ile farkını ortaya koyuyor.

Fiorino’nun iç tasarımında ise, kırmızı dikişli deri direksiyon simidi, vites körüğü ve vites topuzu; kırmızı desenli koltuklar, kırmızı koltuk dikişleri; koltuk sırtlıklarında ve orta konsoldaki 100.yıl logosu aracın konseptini tamamlıyor.

Fiorino, EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörü, ısıtmalı ön sürücü ve yolcu koltukları, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar, 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisini standart olarak yer alıyor.

Fiorino Combi 1.3 Mjet 95 HP versiyon ile devreye alınan özel seri 690 Bin 900 TL’lik fiyat ile satışa sunuluyor.

Siz aracın tasarımını beğendiniz mi? Bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.