Truecaller'ın Yapay Zeka Asistanı, Microsoft'un Kişisel Ses Özelliği ile Güçleniyor!

Truecaller, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştiren bir uygulama olarak öne çıkıyor. 2022 yılında tanıtılan yapay zeka destekli Truecaller Asistanı, son olarak Microsoft'un Azure AI Speech teknolojisiyle entegre edilerek yeni bir kişisel ses özelliği kazandı. Bu gelişme, Truecaller kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Truecaller'ın Microsoft ile yaptığı bu iş birliği, uygulamanın kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşıyarak, kişisel ses özelliği sayesinde daha doğal ve etkileşimli bir iletişim sağlamayı hedefliyor.

Microsoft'un Azure AI Speech Entegrasyonu ile Yeni Dönem

Microsoft ile yapılan bu iş birliği, Truecaller'a büyük bir yenilik getiriyor. Microsoft'un metinden konuşmaya ve yapay zeka teknolojilerindeki uzmanlığı, bu özelliğin hayata geçirilmesinde büyük rol oynadı. Microsoft, oluşturulan sentetik seslerin doğrulanmasını kolaylaştırmak amacıyla konuşma çıktılarında filigranlar kullanacak. Bu özellik, yalnızca kayıt yoluyla kullanılabilen sınırlı erişim özelliği olarak sunulacak ve uygulamalar geliştirmek isteyenlere yönelik olacak.

Truecaller'ın yapay zekası, telefon çağrılarını otomatik olarak yanıtlayabilme, çağrıları filtreleyebilme, mesaj alabilme, kullanıcı adına yanıt verebilme ve çağrıları kaydedebilme gibi birçok özelliği barındırıyor. Tüm bu işlevler, Truecaller'ın Yapay Zeka Asistanı ve içerdiği ileri teknoloji sayesinde mümkün hale geliyor.

Şimdi ise Microsoft'un Azure AI Speech'in Kişisel Sesi'nin eklenmesiyle, kullanıcılar kendi seslerinin dijital bir versiyonunu oluşturabilecek. Bu sayede arayan kişiler, dijital asistanların sesi yerine kullanıcıların orijinal seslerini duyabilecekler.

Bu ay düzenlenen Microsoft Build 2024 geliştirici konferansında yeni özelliğin demosu tanıtıldı. Truecaller, erken erişim ortağı olarak bu özelliği Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Şili, Hindistan, Güney Afrika ve İsveç'te önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacak. Bu heyecan verici proje, Truecaller kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir iletişim deneyimi sunmayı amaçlıyor.