Microsoft Azure'un Kullanılabilir Yapay Zeka Hizmetleri Nelerdir?

Geliştiricilerin daha az kaynak kullanarak daha etkili sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış Azure Yapay Zekâ, birden fazla hizmeti bünyesinde barındırıyor.

Kendinize ve firmanıze özel yapay zeka çözümleri üretmenize imkân tanıyan bu hizmetler basit API çağrıları ile işleniyor. Siz de teknolojinin sunduğu en son olanakları işletmenize taşımak için Azure yapay zekâ hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Peki ama nasıl? İşte Microsoft’un bu başlık altında sunduğu yapay zekâ hizmetleri hakkındaki detaylar!

Azure Yapay Zekâ Çözümleri Neler?

Makine öğrenmesi

Bilgi madenciliiği

Konuşma temelli yapay zekâ

Belge işleme otomasyonu

Makine çevirisi

Konuşma transkripsiyonu

1. Makine öğrenmesi

Makine öğrenmesi modelini Azure ile hızlı bir şekilde oluşturma şansınız var. Oluşturduğunuz modeli kısa zamanda profesyonel biçimde eğitip dağıtmaya başlayabilirsiniz.

NVIDIA GPU ve InfiniBand desteğiyle yapay zekâ alanında etkileyici bir bilgi işlem altyapısına sahip olabilirsiniz. Azure’un sunduğu PyTorch, Scikit-Learn ve TensorFlow çerçevelerini kullanabilir, ek olarak Visual Studio Code ve Jupyter gibi araçlardan yararlanabilirsiniz.

Otomoatik makine öğrenmesinde kod bilgisi gerektirmeden ‘sürükle bırak’ yöntemi ile hızlı bir şekilde istediğiniz modelleri oluşturabilirsiniz. Azure Kubernetes Service’i kullanarak dağıtım aşamasında büyük ölçekli adımlar atabilirsiniz.

2. Bilgi Madenciliği

Çoklu kaynaklardan taranan bilgilerin işlenmesi olarak özetleyebileceğimiz bu işlem veri analizinin en önemli kısmını oluşturuyor. Yapay zekânın aktif biçimde kullanıldığı bu alanda müşterileri gruplandırma, hedef kitleye uygun hizmet sunma, şüpheli işlemlerin tespiti, risk değerlendirmesi gibi çalışmalar yürütülüyor.

Azure Bilişsel Arama kapsamında veri analizi hem en detaylı hem de en hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca bilgi madenciliği kapsamında elde edilen desenlerden gerçekçi ve fayda odaklı çıkarımlar yapmak mümkün hale geliyor.

3. Konuşmaya Dayalı Yapay Zekâ

Azure Bot Hizmeti ile kurumsal konuşmalarınızı yapay zekâya yaptırmanızı sağlıyor. Satış aşamaları, canlı destek, müşteri hizmetleri ve çalışan verimliliğini denetleme başlıklarında farklı dillerde çalışabilen botlar oluşturabilirsiniz.

4. Belge İşleme Otomasyonu

Bilgi ayıklama işlemini otomatikleştiren bir Form Tanıma çözümü ile gelen Azure, mevcut dökümanlarınızı oldukça kısa bir sürede data haline getiriyor. Belge işleme otomasyonu ile siz de elinizdeki metinleri ve mimarileri işlenebilir birer veriye dönüştürebilirsiniz.

5. Makine Çevirisi

Otomatik çeviri hizmeti sunmanızı sağlayan bu yapay zekâ teknolojisi özellikle çağrı merkezleri için kullanışlılık sağlıyor. Web sayfalarını yerelleştirilmesinden toplu belge çevirilerine birçok işlem bu teknoloji ile gerçekleştirilebiliyor. 100’ü aşkın dil ve lehçe desteği bulunan makine çevirisini sektörünüze göre farklı amaçlarla kullanmayı düşünebilirsiniz.

6. Konuşma Transkripsiyonu

Sesten metin elde etme amacı ile kullanılan konuşma hizmeti, Azure’un sunduğu yapay zeka çözümleri arasında yer alıyor. Doğal bir metin okuma sesi ürettikten sonra yapmanız gereken tek şey bu sesi metne çevirmek için ilgili araca komut vermek oluyor.

Azure’u tercih etmenizin önemi güvenli, hızlı ve doğruluk oranı yüksek bir transkripsiyona ulaşmak. Sppech studio sayesinde kodlamayı ihtiyaç duymadan Azure’un bu özelliğini kullanabilir, firmanıza özel modeller oluşturabilirsiniz.

Azure Yapay Zekâ Çözümlerinin Avantajları