Trump'ın Apple'a Uyarı: Sahtekarlık Yapmaktan Vazgeçin

Apple hissedarlarının DEI programlarını sonlandırmaya yönelik muhafazakar bir girişimi reddetmesinden bir gün sonra Donald Trump'ın talimatıyla Meta gibi büyük teknoloji şirketleri çeşitlilik programlarını bir bir kaldırmaya başlamıştı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

APPLE, DEI KURALLARINDAN KURTULMALI, SADECE AYARLAMALAR YAPMAMALI. DEI, ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK KÖTÜ OLAN BİR SAHTEKARLIKTIR. DEI ARTIK YOK!!!

Apple, Muhafazakar İsteği Kabul Etti

Apple CEO'su Tim Cook, hissedar toplantısında DEI programlarının şirket için önemli olduğunu ancak yasal değişikliklere uyum sağlamak adına bazı ayarlamalar yapabileceklerini belirtti.

Apple’ın DEI politikalarına yönelik baskılar, Trump yönetiminin bu tür programlara karşı sert tavrının bir sonucu olarak artıyor. Meta ve Google gibi teknoloji devleri bu programları keserken, Apple şimdilik DEI'yi savunmaya devam ediyor.

Cook her ne kadar "Bu konuda değişen yasal çerçeveye uyum sağlamamız gerekebilir ancak herkese saygı ve insan onuru konusundaki kararlılığımız asla değişmeyecek." şeklinde bir yorum yapsa da muhafazakar baskıya fazla dayanamayabilirler.

DEI Girişimleri Riskli Mi?

Muhafazakar Ulusal Kamu Politikaları Araştırma Merkezi (NCPPR) adlı bir hissedar grubu, DEI girişimlerinin şirket için yasal riskler doğurduğunu ve Apple'ın bu politikaları tamamen kaldırması gerektiğini savundu.

NCPPR Yöneticisi Stefan Padfield ise DEI sisteminin gözden düştüğünü ve liyakat sisteminin geri geldiğini söyledi. Apple ise DEI programlarının mevcut yasalara uyduğunu belirterek programları iptal etme çağrısına karşı çıktı.

Sizce Apple baskıya dayanabilecek mi yoksa boyun mu eğecek? Yorumlarda tartışalım.