Trump'tan Çinli DeepSeek R1'e Övgü: "Sonuca Ucuza Ulaşmak İyi Bir Şey"

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in R1 model, teknoloji dünyasında adeta bir deprem etkisi yarattı. DeepSeek'in, rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetlerle geliştirdiğini iddia ettiği bu model, özellikle ABD'nin yapay zeka alanındaki hakimiyetini sorgulatırken, Nvidia gibi dev teknoloji şirketlerinin hisse değerleri hızla düşmesine neden oldu. Son olarak bu konuda bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Trump DeepSeek Açıklaması

DeepSeek R1, Çinli şirketin açık kaynaklı DeepSeek-V3 modeli üzerine inşa edilen bir yapay zeka sistemi. Şirket bu modelin sadece 6 milyon dolarlık bir bütçeyle eğitildiğini ve bunun rakiplerinin harcadığı milyarlarca doların çok altında olduğunu iddia ediyor.

DeepSeek, modelinin matematik, kodlama ve doğal dil işleme gibi alanlarda OpenAI'nin son modelleriyle yarışacak düzeyde performans gösterdiğini öne sürüyor. Ancak bu iddialar herkesi ikna etmiş değil. Elon Musk gibi teknoloji "uzmanları", DeepSeek'in gerçek donanım kapasitesi ve maliyetleri konusunda yalan söylediğini iddia ediyor.

Musk, DeepSeek'in aslında 50.000 Nvidia çipine sahip olduğunu öne süren bir gönderiye yanıt vererek şüphelerini milyonlarca paylaşmaktan da çekinmedi. Durum ne olursa olsun DeepSeek'in yükselişi, ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini tehdit ediyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, o kadar da endişeli görünmüyor.

Donald Trump bu gelişmeleri "ABD'deki teknoloji şirketleri için bir uyanma çağrısı" olarak nitelendiriyor. Trump, "Eğer daha ucuza yapabilirseniz ve aynı sonucu alabilirseniz, bu bizim için iyi bir şey. ABD'nin bu alandaki liderliğini koruyacağına dair güvenim tam." ifadelerini kullandı.

Bildiğiniz üzere ABD, uzun zamandır Çin'e yönelik yüksek teknoloji ihracatı kısıtlaması uyguluyor. Bu nedenle Çinli yapay zeka geliştiricileri alternatif çözümlerle bu engeli aşmaya çalışıyor. DeepSeek gibi şirketler, donanım kısıtlamalarını yazılım ve verimlilik ile aşmaya çalışıyor. Ancak gerçeğin farklı olabileceğine yönelik şüpheler de giderek artıyor.