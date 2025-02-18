Uçak Kazalarından Bıkan Trump, ABD Hava Sahasının Kontrolünü Elon Musk'a Devretti

ABD'de art arda yaşanan uçak kazaları üzerine göreve yeni başlayan Donald Trump harekete geçti. Kazalardan hava trafik kontrolünü sorumlu tutan Trump, Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) görevli yüzlerce çalışanı görevden alarak yerlerine Elon Musk ve SpaceX personelini getirdi.

Elon Musk'ın SpaceX'i ABD Hava Sahasının Kontrolünü Devraldı

Uçak yolculuğu kuşkusuz en güvenli ulaşım yollarından biri. Bunun en büyük nedeni ise gökyüzüne çıkan sivil ya da askeri her hava aracının oldukçsa sıkı kural ve denetimlere tabii olması. Ülkemizde bu denetimleri sağlamakla görevli kurum Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü iken ABD'de ise bunu Federal Havacılık İdaresi yapar.

Ancak görünüşe göre Donald Trump'ın ABD'de havacılık güvenliğini sağlamak, hava trafik kontrolünü yönetmek ve uçak, pilot, havaalanı standartlarını denetlemekle görevli kuruluşun çalışanlarına pek inancı kalmadı. İddialara göre kurumda görevli yüzlerce kişi, gece yarısı aldıkları vir e-posta ile işten çıkarıldı.

Aslında bu değişimin sinyalleri bir süre önce yaşanan uçak kazasından sonra verilmişti. Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı paylşaımda "Hava trafik sistemi SpaceX ile modernize edilecek" demişti. Ardından SpaceX ekibi Hava Trafik Komuta Merkezi'ne giderek mevcut sistemin eksiklerini inceledi.

Açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise "Yapay zeka destekli yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bu gelişmenin ardından ise dünya bir kez daha ikiye bölündü. Bazıları Trump ve Musk'ı sistemi daha da verimli hale getirecekleri gerekçesiyle tebrik ederken, diğerleri ise Trump'ı ABD hava sahasının kontrolünü Elon Musk'a vermekle suçladı.