Trump'tan Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar koronavirüs aşısı için çalışmalarına son sürat devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı açıklaması yaptı. İşte Detaylar.

Donald Trump Koronavirüs Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı

İndependent'in aktardığı habere göre, Donald Trump koronavirüse karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu açıkladı. Trump açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız"

Koronavirüs hastalığından korunmak için ellerinizi sürekli yıkamanız ve dezenfekte etmeniz gerekiyor. AVM gibi toplu alanlarda çok fazla kalmamanız önerilmekte. Maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak hastalıktan korunmak mümkün.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız öneriler arasında. öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Öksürük veya ateş gibi belirtiniz var ise en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gidin.

Ülkemizde Son Durum

3 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 274.943 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.511'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.041 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 248.087 olarak açıklandı.

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