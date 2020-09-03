3 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 3 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

3 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 3 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 3 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 3 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

3 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 110.225 test yapıldığı ve 1.642 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 49 kişi hayatını kaybetti ve 1.211 kişi iyileşti.

3 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

3 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 274.943 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.511'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.041 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 248.087 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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