Bir Garip Haber: Trump Start-Stop Özelliğini Yasaklayacak!

Amerika Birleşik Devletleri son dönemlerde garip yasalar ve yasaklamalar ile sürekli gündeme geliyor. Bu noktada Trump tarafından alınmış bazı kararlar çevre güvenliği, ABD ekonomisi, vatadanşlık hakları gibi pek çok farklı noktaya parmak basıyor. Gelen son bilgilere göreyse Trump bu kez de Start-Stop teknolojilerine kafayı takmış durumda. Zira yeni nesil pek çok otomobilde bulunan bu özelliği kaldırmak istiyorlar. İşte konuyla ilgili detaylar...

Trump Start-Stop Teknolojisine Savaş Açıyor!

Trump yönetiminin başa gelmesiyle birlikte pek çok farklı ilginç karar basında gündeme geldi. Bunlar arasında bugüne kadar hiç alınmamış vergi yasaları, ticaret yükümlülükleri ve çevreci kanunlar yer alıyor. Son gelen haberlere göreyse bu kez göz otomotiv endüstrisine çevrilmiş durumda. Yıllardır piyasada olan ve bugün neredeyse satılan her yeni nesil otomobilde bulunan Start-Stop özelliği yasaklanmak istiyor.

Çevre Koruma Ajansı’nın yönetimindeki isimlerden biri olan Zeldin’in sosyal medyada yaptığı açıklama otomotiv dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Zeldin'in Start-Stop sistemine yönelik olarak yaptığı paylaşımda bu teknolojinin trafik ışıklarında araçları gereksiz yere durdurduğunu ve asıl amacının şirketlerin çevreci görünme çabası olduğunu öne sürdü. Bu çıkış yalnızca çevre politikaları açısından değil teknolojik verilerle desteklenen bir sistemin kamuoyuna sunuluş biçimi açısından da dikkat çekici bir yankı uyandırdı.

Start-stop sistemleri, özellikle yoğun trafik ve dur-kalk sürüş senaryolarında motorun gereksiz çalışmasını önleyerek hem yakıt tüketimini hem de emisyonu azaltmayı hedefliyor. Araç hareketsiz kaldığında motorun otomatik olarak durdurulması ve gaz pedalına basıldığında tekrar devreye girmesi üzerine kurulu bu sistem neredeyse yirmi yıldır otomobil üreticileri tarafından yaygın biçimde kullanılıyor.

Üstelik sistemin şehir içi kullanımda yüzde 4 ile yüzde 9 arasında yakıt tasarrufu sağladığı da bağımsız testlerle defalarca doğrulanmış durumda. Geçmişte bu sistemle ilgili olarak sıkça dile getirilen “marş motoru aşınması” gibi kaygılar ise günümüzde büyük oranda geçersiz hale geldi. Güncel araçlarda kullanılan marş sistemleri, bu teknolojiye özel olarak güçlendirilmiş yapılarla donatılıyor. Aynı şekilde, motor kontrol üniteleri de start-stop devreye girerken oluşabilecek sarsıntıları azaltacak şekilde yazılım destekli olarak optimize ediliyor.

Bu da sistemin hem konforlu hem de uzun ömürlü bir kullanım vadettiğini gösteriyor. Start-Stop teknolojisinin temel avantajı yalnızca yakıt tasarrufu değil; aynı zamanda egzoz emisyonlarının azaltılmasına da doğrudan katkı sağlamasıdır. Şehir merkezlerinde, kısa duraklamalar sırasında bile egzoz salımının devre dışı kalması, kentsel hava kalitesine olumlu yönde etki eder. Bu nedenle, çevre standartlarının sıkılaştığı ülkelerde bu sistemin daha da yaygınlaşması bekleniyor. Kullanıcıların sistemden duyduğu memnuniyet ise çoğunlukla alışkanlığa bağlı olarak şekilleniyor.

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