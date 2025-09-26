Trump, TikTok Kararnamesini İmzaladı: İşte Satış Değeri!

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD’deki faaliyetlerinin bir Amerikan yatırımcı grubuna satılmasına fiilen onay veren ve sosyal medya uygulamasının ülkede çalışmaya devam etmesini sağlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, anlaşmanın TikTok ABD’nin değerini “yaklaşık 14 milyar dolar” olarak belirleyeceğini söyledi.

Trump’tan TikTok’a Onay: 14 Milyar Dolarlık Satış Planı İmzalandı

TikTok, eski Başkan Joe Biden tarafından imzalanan bir ulusal güvenlik yasası uyarınca ya ABD’deki işlerini elden çıkarmak ya da ülkede yasaklanmak zorundaydı. Trump’ın başkanlık kararnamesi, Başkan’a sunulan satış planı hayata geçirilirken Adalet Bakanlığı veya Başsavcılık’ın söz konusu yasayı 120 gün boyunca uygulamasını fiilen engelliyor.

TikTok’un sahibi ByteDance henüz anlaşmayı veya kararnamenin içeriğini kamuoyuna açıklamadı; ancak şirket 19 Eylül’de yaptığı bir açıklamada, “TikTok’un ABD’li kullanıcılar için erişilebilir kalmasını sağlamak amacıyla yürürlükteki yasalara uygun şekilde çalışacağını” belirtti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ve onay aldığını açıkladı. “Başkan Şi ile görüştüm, iyi bir konuşma yaptık,” diyen Trump, gazetecilere verdiği brifingde, “Ona ne yaptığımızı anlattım ve ‘Devam edin’ dedi,” ifadelerini kullandı.

Kararnameye göre TikTok’un ABD operasyonları için yeni bir yönetim kurulu oluşturulacak ve uygulamanın öneri algoritması, kaynak kodu ve içerik denetleme sistemi ABD’deki yeni sahiplerinin kontrolüne geçecek.

Anlaşma kapsamında Oracle, uygulamanın güvenlik operasyonlarını denetleyecek ve TikTok ABD’ye bulut bilişim hizmeti sağlayacak.

“Artık Amerikalıların sahip olduğu ve çok sofistike Amerikalıların işlettiği bir şirket olacak,” diyen Trump, “Bu tamamen Amerikan işletmesi olacak,” ifadelerini kullandı. Trump, Oracle’ın TikTok ABD’de yatırımcılar arasında yer alacağını ancak tüm yeni sahiplerin listesini açıklamadı.

CNBC’nin haberine göre Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX, TikTok’un ABD şirketinde yüzde 45 hisseye sahip olacak. Trump, brifing sırasında algoritmanın anlaşmadan sonra MAGA ile ilgili içerikleri gösterip göstermeyeceği sorusuna, “Her grup, her düşünce, her politika adil şekilde muamele görecek,” yanıtını verdi.

Trump geçen hafta ByteDance’in TikTok’un ABD’deki faaliyetlerini elden çıkarması veya yasaklanması için tanınan süreyi uzatan bir kararname imzalamıştı.

Bu, Trump’ın son tarihi dördüncü kez uzatması anlamına geliyor. Trump, TikTok’u yasaklama hamlesini 2020’de başlatmış, bu fikir daha sonra Biden yönetimi sırasında iki partinin de desteğini almıştı.