TikTok Satılacak mı? Herkesi Şaşırtan Açıklama

TikTok, Çin merkezli ByteDance'e ait olması nedeniyle bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde kapatılma riski ile karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformunun kapatılmaması için attığı adımlar sayesinde uygulamanın karanlığa gömülmesi bir süre daha ertelenmiş olsa da ABD'nin isteklerinin yerine getirilmesi gerekiyor.

TikTok'un geleceğini belirsizliğe sokan bu durum hakkında yeni gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra çeşitli konular hakkında konuşuldu. Öne çıkan başlıklardan biri de TikTok oldu.

ABD'nin TikTok Anlaşmasının Son Durumu Paylaşıldı

Trump, En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan TikTok'un ABD'de geleceğini belirleyecek olan anlaşma ile ilgili son durumu paylaştı. ABD Başkanı tarafından paylaşılan bilgilere göre anlaşma konusunda her şey yolunda gidiyor. Çin'in kendi şirketlerine ayrımcı muamele gösterilmemesini talep ettiği belirtilirken ABD'nin platforma yönelik talepleri dile getirildi.

Anlaşmaya göre TikTok'un ABD'deki varlıkları uygulamanın Çinli sahibi ByteDance'den Amerikalı bir şirkete devredilecek. Ayrıntıları şimdilik belli değil ve platformun yeni sahipleri tarafından nasıl şekilleneceğine yönelik bir açıklamada bulunulmadı. Bu adım, ulusal güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek atılmıştı.

Aslına bakılacak olursa sosyal medya platformunun Amerika Birleşik Devletleri'nde çoktan yasaklanmış olması gerekiyordu. ABD, bunu çok önceden şart koşmuştu ve talebin yerine getirilmemesi durumunda ABD genelinde erişime kapatılacaktı. O dönemde ABD Başkanı Donald Trump henüz göreve başlamadığı için alınan kararı durduramadı ve uygulama kısa bir süreliğine erişilemez hâle geldi.

Daha sonra Trump tarafından atılan yeni bir adımla beraber TikTok'a koşulları karşılaması için verilen süre arttırıldı. Trump'ın son açıklaması ise TikTok ile olan anlaşmada önemli bir yol katedildiğini gösteriyor. Ancak Çin tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın onaylandığına dair bir ifade yer almadı. Sadece ABD'li şirketlerden farksız muamele gösterilmesinin beklendiği ifade edildi.