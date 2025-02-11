Trump'tan Tehlikeli Sözler: "Ukrayna'yı Rusya'ya Çevireceğiz"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapacağı görüşme öncesinde tansiyon yükselten ABD Başkanı Donald Trump, ortalığı karıştıracak sözlerle gündem oldu.

Trump, Ukrayna'ya yapılan ABD yardımlarına da değinerek, askeri destek karşılığında Kiev'in doğal kaynaklarının alınmasını önerdi. Özellikle nadir toprak elementleri gibi kritik madenlerin karşılık olarak verilmesini savunan Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık nadir element talep ettiğini, Ukrayna'nın da bu talebe olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Ayrıca, Trump Ukrayna'ya özel temsilcisi Keith Kellogg'u göndereceğini ve savaşın sonlandırılması için bir plan hazırlayacağını duyurdu. Ancak bu planın detaylarına dair bir şey söylenmedi.

"Ukrayna Bir Gün Rusya'ya Ait Olabilir"

Trump, Ukrayna'nın bir gün Rusya'ya ait olabileceğini de söyleyerek tansiyonu yükseltti. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaparak savaşın sona erdirilmesini konuştuğunu öne sürdü ama Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını söyledi.

Bu siyasi gerilim devam ederken, Rusya Doğu Donetsk bölgesinde yeni ilerlemeler kaydetti ve son bir yılda ağır bombardımanlarla harabeye dönen birkaç yerleşim yerini kontrol altına aldı.

Moskova, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan saldırılarını da sürdürüyor. Kiev hükümeti, acil elektrik kesintileri uygulamak zorunda kaldıklarını ve bu saldırıların ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini duyurdu.