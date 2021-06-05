Trump'ın Facebook Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın Facebook yasağı ile ilgili sosyal medya devinden yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya platformunun aldığı karar, Trump'ın lehine alınan bir karar olmadı.

Trump'ın Facebook Yasağı Ne Zaman Bitecek?

Facebook, cuma günü yapmış olduğu açıklamada Donald Trump'ın şirkete bağlı sosyal medya platformlarındaki hesaplarının tam iki yıl süre ile sınırlı olmak üzere yasaklı kalacağını duyurdu.

İki yılla sınırlı olan bu sürenin sonunda da yasağın tam olarak kalkıp kalkmayacağı bilinmiyor. Şirket, hesabı eskisi gibi erişilebilir hale getirmeden önce kamu güvenliğine yönelik riskin azalıp azalmadığını değerlendirmek için uzmanların görüşünü alacağını söyledi.

Bu açıklama, şirketin gözetim kurulunun Trump'ın hesabını 6 Ocak'ta başlatılan isyana karışan kişileri övmek için kullandığını ileri sürmesi ve sosyal medya platformunu kullanmasının şimdilik engelli kalmasının doğru olacağını belirtmelerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra geldi. Trump'ın hesabı isyanın hemen ertesi gününde yasaklandığı için sosyal medya devi, iki yıllık yasağın 7 Ocak 2023'e kadar devam edeceğini ifade etti.

Facebook'un küresel ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg'in bir blog yazısına göre iki yıllık bir yasağın kışkırtıcı paylaşımların sürekliliğinin son bulacağı zamana geçmek için yeterince uzun olduğunu söyledi. Bu yasağın Donald Trump için caydırıcı olacağını belirten Clegg, sosyal medya platformunda bu tür içeriklerin paylaşılmaması için bu yasağın gerekli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Şirket, konu ile ilgili açıklamasında Trump'a uygulanan herhangi bir cezanın tartışmaya yol açmasının kaçınılmaz olduğuna değindi. Facebook, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanının sosyal medya platformundan uzaklaştırılmasının doğru olmadığına inanan birçok insanın da olduğunu, Trump'ın ömür boyu yasaklanması gerektiğini düşünen birçok insanın da olduğunu söyledi.

Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ayrıca Trump ile ilgili alacakları kararın birçok kişi tarafından eleştirileceğini bildiklerini ancak mümkün olabildiğince adil bir şekilde karar vermek istediklerini ifade etti.

Siz Trump'ın Facebook'un sosyal medya platformlarındaki hesaplarının yasaklanması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Trump'ın Facebook yasağı devam etmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.