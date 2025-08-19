Dışa Bağımlılığı Bitiren Proje: TSK'nın Yerli Askeri Vagonları Envantere Girdi!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında uçaklar, insansız hava araçları, füzeler ve bombalar yer alırken bir yandan da demiryolu projeleri de bu kapsama dahil ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taşımacılık faaliyetlerinde kullanması adına askeri standartlarda yerli olarak üretilen vagonlar geçtiğimiz günlerde TCDD'ye teslim edildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Milli Askeri Vagonlar TCDD'ye Teslim Edildi: Yüzde 95 Yerlilik!

Türkiye’nin demiryolu sektöründe yerlileşme adımları hızla sürüyor. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından Sivas’ta üretilen yeni nesil milli vagonlar, yüzde 95 yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye teslim edilen bu vagonlar ile Türkiye askeri standartlarda vagon üretimine başlamış oldu.

Sivas’ta %95 yerlilik oranıyla üretilen milli vagonlar, TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye teslim edildi.



Yerli vagonlar, TSK envanterindeki 104 tip askeri araçtan 78’ini tek seferde taşıyabilecek kapasiteye sahip.



Hayırlı olsun.



(Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ) pic.twitter.com/p8ydPS4F9M — YERLİ ÜRETİM (@UretimYerli) August 17, 2025

Yeni teslim edilen vagonlar yalnızca sivil yük taşımacılığı için değil askeri ihtiyaçlar için de özel bir öneme sahip. Tek seferde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 104 uçlu askeri araçtan 78’ini taşıyabilen milli vagonlar lojistik açıdan stratejik bir katkı sağlayacak.

Yüzde 95 oranında yerlilik seviyesine ulaşan vagonların tasarım, montaj ve üretim aşamalarında büyük oranda yerli parçalar kullanıldı. Bu sayede dışa bağımlılık azalırken demiryolu sektöründe Türkiye’nin kendi gücüne dayalı üretim kabiliyeti daha da pekişmiş oldu.

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli vagonların önümüzdeki dönemde hem ticari yük taşımacılığında hem de askeri sevkiyatlarda aktif olarak kullanılması bekleniyor. Böylece Türkiye demiryolu taşımacılığında hem kapasite hem de güvenlik açısından önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...