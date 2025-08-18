Togg T10F İçin Büyük Menzil Artışı: Tesla’yı Geride Bırakacak Mesafe!

Togg T10F modelinin çıkış tarihine artık günler kaldı diyebiliriz. Bu noktada Togg T10X ve T10F Euro NCAP testleri sürecinin başlamasının yanında T10F modeli için çeşitli güncellemeler ve yenilikler de yapılıyor. Bu kapsamda Togg T10F modelinin menzil değerinde bir güncelleme yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10F Menzili 623 Kilometreye Çıktı: Tesla Model Y’yi Geride Bıraktı!

Togg yeni modeli T10F için menzil güncellemesini duyurdu. Daha önce 600 kilometre civarında olacağı açıklanan menzil yapılan resmi duyuru ile birlikte WLTP standartlarına göre 623 kilometreye yükseltildi. Böylece T10F elektrikli araç piyasasında önemli bir avantaj kazanmış oldu.

Togg T10F’in yeni menzili Tesla’nın en çok tercih edilen elektrikli SUV’u Model Y Long Range versiyonunu geride bırakıyor. Tesla Model Y tek şarjla 586 kilometre yol kat edebilirken Togg T10F bu mesafeyi 37 kilometre daha fazla katedebiliyor. Bu durum uzun yolculuklarda şarj istasyonuna uğrama ihtiyacını azaltarak T10F’i rakipleri karşısında öne çıkarıyor.

Yeni menzil güncellemesi dışında T10F teknik donanımıyla da dikkat çekiyor. Araçta iki farklı batarya seçeneği bulunuyor:

52,4 kWh pil: 350 kilometre menzil ,

88,5 kWh pil: 600 kilometreye kadar menzil

Hızlı şarj desteği sayesinde batarya yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar doldurulabiliyor. 218 beygir gücündeki elektrik motoru aracı 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaştırıyor. İç mekânda ise toplam 41,3 inçlik dijital ekran alanı sunuluyor. Bu ekranlar; 12,3 inç gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç kontrol ekranından oluşuyor. Ayrıca hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası da araçta yer alıyor.

Togg T10F modeli Eylül ayında deneyim merkezlerinde sergilenmeye başlayacak. Aynı ay içerisinde ön siparişler alınacak ve ilk teslimatlar da Eylül 2025 itibarıyla gerçekleştirilecek. Böylece T10F Türkiye’nin yanı sıra Avrupa pazarında da güçlü bir rakip olma yolunda ilerliyor.