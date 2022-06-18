TSMC'nin 3 Nanometrelik Çipleri 2023'te Çıkıyor

Dünyadaki çip üretiminin yaklaşık olarak %50'si hakkında söz sahibi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC), geride bıraktığımız yıllarda üzerinde çalıştıkları N3 adındaki 3nm çiplerin 2023'ün ilk çeyreğinde kullanıcıya sunulacağını belirtti.

Apple da 2023 yılında çıkarmayı planladıkları M3 işlemciler ile 3nm seviyesine inmeyi planlıyordu. Dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda olan TSMC'nin yaptığı bu atak, teknoloji çevrelerini bir hayli heyecanlandırdı. Şirket 2025 yılına kadar N2 işlemcileri ile 2nm seviyesine inmeyi planlıyor.

Tüm bu gelişmeler TSMC'nin yeni FINFLEX mimarisi sayesinde gerçekleşti. Son zamanlarda teknoloji camiasının yakından takip ettiği ürünlerden olan yeni tip transistör FinFET'ler ile geliştirilen 3nm'lik çipler; performans, güç kullanımı ve maliyet gibi konularda rakiplerinden çok daha iyi durumda olacak.

Çipler Ne Kadar Küçülebilir?

2025 yılında üretimine başlanacak olan N2 çipler ise aynı hızda N3'lere göre %30 daha az enerji harcayacak, aynı enerji tüketiminde ise %15 daha hızlı çalışacak.

Daha fazla işlem gücü için daha küçük transistörler yaratmaya devam ediyoruz. Peki bu küçülme nereye kadar sürecek? Bu konudaki en ünlü bilimsel teorilerden biri Intel'in kurucularından ünlü bilim insanı Gorden Moore'un adıyla alınan Moore Yasası.

İlk defa 1965 yılında ilk entegre devreyi Robert Noyce ile tasarladıktan sonra mikroişlemcilerin geleceği hakkında tutarlı bir öngörüde bulunan Moore, her 18 ayda bir entegre devrelerin üstüne yerleştirilebilecek bileşen sayısının iki katına çıkacağını belirtmişti. Uzun bir süre boyunca geçerli olan bu büyüme grafiği, 2000'li yılların başına doğru yarı iletkenler alanında yapılan çalışmalar ile yerini eksponansiyel bir büyümeye bıraktı.

Eğer yakın zamanda yarı iletkenler alanında büyük gelişmeler yaşanmazsa teorik limit olan 1nm ulaşacağız. Uzmanlara göre eğer 1nm'in aşağısına inilmeye kalkılırsa elektrik iletimleri istenen şekilde gerçekleşemiyor. Buna göre 2030 yılına kadar işlem kapasitemizin sonuna ulaşmış olabiliriz!

Sizce teknoloji alanında yeni gelişmeler yaşanır mı yoksa sınırlarımıza mı ulaştık? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.