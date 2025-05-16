TÜİK, En Çok Tercih Edilen Otomobil Markalarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayında 191 bin 983 adet aracın trafiğe kaydının yapıldığını duyurdu. Bu araçların yüzde 43,5''inin motosiklet, yüzde 41,9'unun otomobil, yüzde 9'unu kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK'in raporuna göre Renault, nisan ayında trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 10,3'lük kısmını oluşturdu. Geçtiğimiz ay en çok satılan arabalar listesinin ilk sırasında da Renault Clio HB yer almıştı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan arabalar listesinini ikinci sırasında yüzde 8,1 oran ile Fiat, üçüncü sırada yüzde 7,7 oran ile Toyota, dördüncü sırada ise yüzde 7,2 oran ile Volkswagen konumlandı. Bu markaları Peugeot, Hyundai, BYD, Opel, Skoda, BMW ve Chery takip etti.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet arabanın yüzde 40,1'inin gri olduğu açıklandı. İkinci sırada yüzde 25,5 ile beyaz, üçüncü sırada yüzde 12,5 ile siyah, dördüncü sırada ise yüzde 11,8 ile mavi renk seçeneği yer aldı.

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