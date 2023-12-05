Bugüne Kadar Çekilmiş Tüm Filmleri Depolayabilecek Kapasiteye Sahip Cihaz Geliştirildi!

Alman teknoloji şirketi Cerabyte, tuvalet yapımında kullanılan aynı malzeme ile tüm verilerin sonsuza kadar saklanacağı yeni bir veri depolama sistemi geliştirdiğini iddia ediyor. Cerabyte, avuç içi kadar cihazın içinde 10,000 terabayt veri depolama kapasitesine sahip CeraMemory depolama sisteminin bir prototipini tanıttı.

Yaklaşık olarak 2.5 milyon filmi barındıracak kapasiteye eşdeğer. Bu, İnternet Film Veritabanı'nda (IMDb) listelenen tüm filmlerin dört katına eşit. Diğer medya türlerini de ekleyerek, cihaza Spotify'daki her şarkıyı ve Amazon'daki her kitabı sığdırmak mümkün olabilir.

Verileri yazmak için lazerler ile 50-100 atom kalınlığında seramik nanokatmanlara ve verilerin okunması için yüksek çözünürlüklü mikroskoplar gerekiyor. Şirket, seramik tasarımının düşük maliyet ve aşırı dayanıklı olduğunu belirtiyor, bu da neredeyse tüm verileri sonsuza kadar saklama imkanı tanıyor.

Cerabyte'a göre, cihaz üzerinde depolanan veriler -273°C ile 300°C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir ve aynı zamanda radyoaktif ve asidik ortamlara karşı dirençlidir. Elektromanyetik darbe (EMP) saldırısıyla verileri silmeye veya bozmaya yönelik girişimlerin de başarısız olacağı iddia edilmektedir.

CeraMemory: Sonsuz Veri Saklama Potansiyeli Sunuyor

Cerabyte, teknolojisinin 500 milyar dolarlık veri depolama pazarını sarsacak ve Yottabyte Dönemi'ni başlatacak bir "depolama devrimi" yaratacağını iddia ediyor. Bu, bir katrilyon gigabayt veya bir milyon trilyon megabayta eşit bir depolama hacmini ifade ediyor.

Bir olası dezavantajı ise geleneksel sabit sürücülere kıyasla yavaş bir yükleme süresi vardır, şuanda veri iletim hızları sadece 1GB/s ile sınırlıdır. Bu da 10,000 TB'lik cihazı doldurmanın bir günden daha uzun sürebileceği anlamına geliyor.

Cerabyte'in iddialı teknolojisi, uzun süreli sürdürülebilir veri depolama sorununa çözüm sunma potansiyeline sahip. Şirket, geleneksel bulut veri depolamanın emisyonlarını yüzde 99 azaltma ve elektronik atığı en aza indirme amacını taşıyor.