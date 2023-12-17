Tüm Zamanların En Çok İzlenen 100 Filmi Açıklandı: Atatürk Filmi de Listede!

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk 1881 - 1919 (1. Film) adlı yapıt, altıncı haftasının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 1 milyon 577 bin 924 seyirci sayısına ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen 100 filmi arasında kendine sağlam bir yer edindi. Film, usta yönetmen Mehmet Ada Öztekin'in önderliğinde gerçekleştirdiği etkileyici açılışını 269 bin 113 seyirciyle gerçekleştirmiş ve 2023 yılında bu özel listeye adını yazdıran üçüncü yapım olmuştur.

Box Office Türkiye'nin açıklamasına göre, ilk haftasında 470 bin 528 seyirci tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan film, ikinci haftasında yaşanan salon sayısındaki yüzde 25'lik azalmaya rağmen gişe başarısını yüzde 4 oranında artırmayı başardı. İkinci haftanın sonunda 1 milyon seyirci barajını aşan yapıt, beşinci haftasında ise 1,5 milyon seyirci sınırını aşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Filminin İkinci Bölüm Fragmanı da Yayınlandı

Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)'un Top 100 listesine altıncı haftasının sonunda adını yazdırması, Aras Bulut İynemli ve ekibinin sinema dünyasında iz bırakan bir başarı elde ettiğini gösteriyor. Film severlerin heyecanla beklediği devam niteliğindeki yapım olan Atatürk 1881 - 1919 (2. Film) ise 5 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.