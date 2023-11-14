Atatürk Filmi Ne Kadar İzlendi? İlk 10 Günlük Seyirci Sayısı Açıklandı!

Disney Plus'ta yayınlanmama kararı alınmasının ardından yayınlanacağı platform yılan hikâyesine dönen Atatürk filmi vizyonda önemli başarı elde etti.

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan verilere göre Atatürk 1881 - 1919 (1. Film), ikinci hafta sonunda seyirci sayısını açılış haftasına kıyasla artırmayı başardı.

Atatürk Filmi İlk 10 Günde 750.120 Seyirciye Ulaştı

İkinci hafta sonunda 279.592 seyirci tarafından seyredilen film, vizyondaki ilk 10 gününün sonunda 750.120 seyirciye ulaştı.

Vizyondaki diğer filmlerle kıyaslamak gerekirse haftalık listenin ikinci sırasında Aslan Hürkus 3: Anka Adası 82.568 seyirciyle yer alırken, üçüncü sırayı ise The Marvels 45.476 seyirci ile yer aldı.

29 Ekim tarihinde FOX TV ekranlarında da izleyicilerle buluşan Atatürk filminin vizyondaki başarısı dikkat çekti. Filmin ikinci kısmı ise 5 Ocak 2024 tarihinde sinemalarda yerini alacak.

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