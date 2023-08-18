Tumblr’ın Arayüzü Değişiyor: Twitter’ı mı Kopyalıyor?

David Karp ve Marco Arment tarafından 2007'de kurulan Tumblr, popüler bir sosyal ağ ve blog sitesi. Platform, kullanıcıların kendi bloglarını oluşturmasını ve insanların birbirlerini takip etmesini sağlıyor.

Özellikle gençler Tumblr'ı kullanmayı ve etkileşimde bulunmayı çok seviyor. Bunun farkında olan Tumblr, gençlerin dikkatini yeniden çekmek istiyor olsa gerek. Çünkü şirket, web arayüzünde yenilikler yaptığını duyurdu.

Yeni Arayüz, X'e (eski adıyla Twitter) mi Benziyor?

Tumblr, geçen ay web arayüzünün yeni görünümü için testlere başlamıştı. Yaptığı yeni açıklamada, test aşamasındaki kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak, arayüz için ince ayarlamalarda bulunduklarını söyledi.

Özellikle de büyük ekranlı cihazları kullanan Tumblr kullanıcıları için ekran alanı iyileştirmeleri yaptığını söyledi. Buna göre mesajlaşma penceresi gibi bölmelerde görüntü değişiklikleri olacak. Bu değişiklikleri kullanıcılar kontrol panelinden ayarlayabilecek.

Blog yazısında yer alan açıklamaya göre ayrıca hesap ve blog erişimi ile ilgili de iyileştirme çalışmaları olacak. Platform üzerindeki çalışmalarını hâlâ sürdüren Tumblr, kullanıcı sayısında artış görmek istiyor.

Bu konuda Twitter'ın (yeni adıyla X) kullanıcı sayısındaki artıştan etkilenmişe benziyor. Çünkü yeni arayüzün genel görünümü büyük oranda Twitter'ınkine benzetildi. Bazı kullanıcılar bu sebeple yapılan değişikliklerden hoşlanmadığını dile getirdi.

Sizce Tumblr'ın yeni arayüzü nasıl olmuş? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.