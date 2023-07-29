Twitter, 2023’ün Rekorunu Kıran Aylık Kullanıcı Sayısını Açıkladı!

Twitter'ı satın aldığı günden beri çeşitli değişiklikler yapan Elon Musk, tüm kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Musk, önce uygulamanın logosunu ve ismini değiştirdi, sonra aydınlık modu tamamen kaldıracağını duyurdu. Gelen eleştirilere kulak asmayan ünlü milyarder, uygulamada istediği değişiklikleri yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kullanıcı sayısında zaman zaman düşüşler yaşasa da hiçbir zaman kemik kitlesini kaybetmeyen Twitter, tüm tepkilere rağmen en sık kullanılan uygulamalar arasında yer aldı. Elon Musk, bugün bu durumu daha net özetleyen bir tweet attı.

𝕏 monthly users reach new high in 2023 pic.twitter.com/trqLGBEvvA — Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023

Tweet'te yer alan grafiğe göre aylık kullanıcı sayısında ciddi oranda bir artış görülüyor. Böylece 541 milyon 562 bin 214 kullanıcı sayısıyla Twitter, kendini yeniden herkese kanıtlamış oldu. Bu sayının aylık kullanıcı sayısında 2023 yılının rekoru olduğunu da eklemekte fayda var.

Elon Musk Bu Gidişle Rakiplerini Zorlayacak!

Musk, paylaştığı verilerin perşembe gününe ait olduğunu belirtti. Ayrıca bu sayının "oldukça fazla olan botların kaldırılmasının ardından" oluştuğunu da ekledi.

Bu paylaşılan sayının Twitter'ın tüm rakiplerine bir göz dağı verme etkisinde olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Elon Musk bu verileri, birkaç saat önce Mark Zuckerberg'ün Threads’in kullanıcı sayısının yarısından fazlasını kaybettiğini açıkladıktan sonra paylaştı.

Peki, sizce bu olaydan sonra bahsi geçen kafes dövüşünün soyut bir dünyada gerçekleştiğini söyleyebilir miyiz? Yorumlarda buluşalım.