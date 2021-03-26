İlk Defa Paket Servis Kullananlar Tunç Çağı Madencileri Olabilir

Yapılan son araştırmaya göre paket servis Tunç Çağı madencilerine dayanıyor. Araştırma, 3000 yıl önce Doğu Alpler'deki madenlerde çalışan işçilerin dışarıdan yemek sipariş ettiğini veya maden bölgesine hazır malzeme getirip pişirdiklerini gösteriyor.

3000 yıl öncesine dayanan Tunç Çağı'nda Doğu Alpler'deki maden sahalarında çalışan insanlar, gün içinde kendilerine ekmek temelli yemek siparişi veriyor olabilir.

Avusturya Bilimler Akademisi'nden Andreas Heiss ve meslektaşları, Doğu Alpler'deki Prigglitz-Gasteil'den elde edilen rafine ve ince öğütülmüş tahıllar da dahil olmak üzere pişmiş yemek kalıntılarını inceledi. Burası MÖ 1100 ile 900 yılları arasında aktif olan bir bakır madeniydi.

Paket servisi Tunç Çağı madencileri bulmuş

Tahıl bazlı yiyecekleri yenilebilir hale getirmek için, kabuklardan ayırmak ve ardından pişirmek de dahil olmak üzere birtakım hazırlık yapılması gerekir. Ancak ekip, madende bu tür bir çalışmanın yapıldığına dair hiçbir işaret bulamadı. Ayrıca yakınlarda hasat yapıldığına dair de hiçbir kanıt yoktu, bu da yiyeceklerin başka yerlerden gelmiş olabileceğini gösteriyor.

Araştırmayı yürütüen Heiss açıklamasında, "İşlemenin ilk aşamaları tamamen eksikti ve bu, kendilerinin yiyecek üretmediğini, ancak önceden işlenmiş şeyler aldıklarını gösteriyor. Madende çalışan ve günlerce orada kalan işçilerin tüketici alışkanlığının iyi bir göstergesi olabilir" dedi.

(3000 yıllık darı ve mercimek kalıntıları)

Süt gibi sıvı malzemelerin ise depolanmadığını dile getiren araştırmacılar, madencilere hangi yemeklerin servis edildiğini tam olarak belirleyemedi. Ancak paket olarak alınan yiyecekler büyük olasılıkla ekmek bazlıydı. Önceki araştırmalar, bu madencilerin kendilerine domuz eti getirdiğini gösterdi, ancak yeni bulgular bitki bazlı yiyeceklerin de menülerin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

İthal gıdanın nereden geldiği, tahılların yakındaki tarım arazilerinden mi yoksa daha uzak kaynaklardan mı işlendiği belli değil. Çalışmanın yazarları, mahsul ve tüketim arasında eksik bir halka olduğunu belirtiyorlar.

Londra Arkeoloji Müzesi'nden Lara González Carretero, bu araştırmanın şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Carretero verdiği demeçte, "(Yemek pişirmek) çok zaman alıcı olurdu ve böyle bir çalışma ortamında kendi yemeklerini pişirebilmeleri için lojistik sorunlarla karşı karşıya kalabilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Bronz Çağı madencilerinin ne yedikleri hakkında daha fazla soruya cevap vermek, daha fazla çalışma gerektiriyor. Ancak yazarlar yeni bulguların, madencilik bölgesindeki yaşamı detaylandırmaya yardımcı olduğunu aktardı.