Turabi, Survivor 2024'te Yer Alamayacağını Açıkladı: Peki Neden?

Survivor'da 2014, 2015 ve 2018 yıllarında yarışmacı olarak yer alan Turabi Çamkıran, normal şartlarda 2024 yılında düzenlenecek All Star'da da yarışmacı olarak yer alacaktı ancak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2024'e katılamayacağını açıkladı.

Daha önce katıldığı 3 yılın 2 tanesinden şampiyon olarak ayrılan Turabi, Survivor 2024'ün dikkat çeken yarışmacılarından biriydi.

Resmî Instagram hesabı üzerinden konuya dair açıklama yayınlayan Turabi, açıklamasında Illuminati yüzünden katılamayacağını belirtse de son paragrafta yazdıklarının şakadan ibaret olduğunu ve hastalığı nedeniyle yarışmada yer alamayacağını söylüyor.

Turabi, Survivor 2024 Kadrosundan Ayrıldı

Turabi'nin yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatim. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan’da bu yapının üyelerindenmiş. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi red ettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikasti sonucu bu hale geldim. Ve malesef #SurvivorAllStar2024 ‘e sağlığım yetişmeyecek. 😞 Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. 🧿🧿🧿

(NOT; İnanmayın. Şaka. Yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz şeye inanmayın. Ama gelemeyeceğim gerçek. ❤️ Kalın sağlıcakla.)

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