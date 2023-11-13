Z Kuşağı, Yaşlı Kesime Kıyasla İnternette Daha Kolay Dolandırılıyor!

Uzmanlar, Z kuşağının internet ortamındaki dolandırıcılıklara kurban gitme olasılığının, 'boomer' olduğunu ifade ettikleri büyükanne ve büyükbabalarına göre üç kat daha fazla olduğu konusunda uyarıyor.

Sıklıkla internet ile haşır neşir olarak büyüyen genç nesil, iddialara göre internette giderek daha güvensiz hâle geliyor.

FBI, 20 yaşın altındakileri etkileyen dolandırıcılıklardan kaynaklanan kayıplarda %2.000'lik bir artış olduğunu bildiriyor.

Z Kuşağı Daha Kolay Tuzağa Düşürülüyor

MLive'ın ilk haberine göre 1990'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğan Z kuşağının, sosyal medya ve online alışveriş sevgilerinden faydalanan kötü niyetli kişiler için kolay av hâline geldiği söyleniyor.

Ulusal Siber Güvenlik İttifakı'nın 2022 raporuna göre e-posta üzerinden kimlik avı ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık konularında Z kuşağı, yaşlı kesime göre daha kolay tuzağa düşürülebiliyor.

Deloitte tarafından yapılan ve ilk olarak Vox tarafından haberleştirilen bir anket, Z kuşağının sosyal medya hesaplarının saldırıya uğrama olasılığının yaşlı kesime kıyasla iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

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