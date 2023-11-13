Z Kuşağı, Yaşlı Kesime Kıyasla İnternette Daha Kolay Dolandırılıyor!
Yapılan araştırmalar Z kuşağının, 'boomer' olduğunu iddia ettiği yaşlı kesime kıyasla internette daha kolay dolandırıldığını ortaya koyuyor. İşte detaylar!
Uzmanlar, Z kuşağının internet ortamındaki dolandırıcılıklara kurban gitme olasılığının, 'boomer' olduğunu ifade ettikleri büyükanne ve büyükbabalarına göre üç kat daha fazla olduğu konusunda uyarıyor.
Sıklıkla internet ile haşır neşir olarak büyüyen genç nesil, iddialara göre internette giderek daha güvensiz hâle geliyor.
FBI, 20 yaşın altındakileri etkileyen dolandırıcılıklardan kaynaklanan kayıplarda %2.000'lik bir artış olduğunu bildiriyor.
Z Kuşağı Daha Kolay Tuzağa Düşürülüyor
MLive'ın ilk haberine göre 1990'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğan Z kuşağının, sosyal medya ve online alışveriş sevgilerinden faydalanan kötü niyetli kişiler için kolay av hâline geldiği söyleniyor.
Ulusal Siber Güvenlik İttifakı'nın 2022 raporuna göre e-posta üzerinden kimlik avı ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık konularında Z kuşağı, yaşlı kesime göre daha kolay tuzağa düşürülebiliyor.
Deloitte tarafından yapılan ve ilk olarak Vox tarafından haberleştirilen bir anket, Z kuşağının sosyal medya hesaplarının saldırıya uğrama olasılığının yaşlı kesime kıyasla iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.
Z Kuşağı En Çok Hangi Sosyal Medya Uygulamasını Kullanıyor?
Gençlerin büyük bir kısmı, gün içerisinde çeşitli sosyal medya platformları kullanıyor. Peki, Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya uygulamaları hangileri? Bu yazıda gençlerin büyük bir kısmı tarafından tercih edilen sosyal medya platformlarını bir arada topladık.
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