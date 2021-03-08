Bir Türk Ar-Ge Şirketi, ABD'li Şirkete Satıldı

Türk Ar-Ge şirketi NetRD, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Orion Innovation'a satıldı. Dijital dönüşüm ve ürün geliştirme hizmetleri sunan ABD'li firma, Netaş'ın uluslararası pazarlar için telekomünikasyon çözümleri geliştiren şirketi NetRD'yi bünyesine kattı.

Türk Ar-Ge Şirketi NetRD Ne Kadara Satıldı?

Habertürk'teki habere göre Orion Innovation, ABD, Kanada ve Avustralya gibi birçok uluslararası pazarda büyük ölçekli telekom operatörleri için teknolojiler geliştiren NetRD'yi borçlar dahil 9.2 milyon dolara satın aldı. Bulut, veri ve dijital teknolojiler üzerine dijital dönüşüm projeleri yürüten Orion Innovation, New York, New Jersey, Avrupa ve Avustralya'da yer alan ofislerinin yanı sıra dünya geneline 10 inovasyon merkezine sahip.

Netaş CEO’su Ali Emir Eren, “Dünyanın teknoloji liderlerinden ABD’den böyle bir yatırım almak, ülkemize ve ülkemizin mühendislik gücüne olan güvenin bir göstergesidir. Bugünün dünyasında en önemli gelişmişlik göstergesi olan teknoloji alanında ülkemize böylesi katma değeri yüksek bir yatırımı kazandırdığımız için mutluyuz. Yatırım, Netaş’a olduğu kadar ülkemizin ‘yeni nesil teknoloji geliştiren Türkiye’ algısına da önemli bir katkıdır” ifadelerini kullandı.

Emir Eren, “Ar-Ge yapılanmamız içerisinde; NetRD şirketimiz; ABD, Kanada ve Avustralya gibi pek çok uluslararası pazarda telekom operatörleri için teknolojiler geliştiriyor. Orion Innovation tarafından satın alınan NetRD’nin doğru bir yatırım ile büyüme stratejisini devam ettiriyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu sayede Türk mühendislerimizin sahip oldukları güçlü yetkinlikleriyle ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi ve şu sözleri söyledi:

"Diğer Ar-Ge yapımız olan Netaş Ar-Ge ile hem yurtiçi hem de yurtdışına bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik çözüm ve ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Netaş Ar-Ge çatısı altındaki 600 mühendisimizle bölgede ve Türkiye’de telekom, finans, sağlık, enerji, spor, eğitim, kamu, savunma gibi sektörlerde dijital dönüşüm projelerine, 5G ve ötesi teknoloji geliştirme çalışmalarına ve yurtdışına teknoloji ihraç etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar teknolojiyi kendi ülkemizde üreterek Türkiye’ye 4 milyar dolara yakın tasarruf sağladığımız yerlileştirme çalışmalarımıza da hız vereceğiz."

Netaş firması tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: