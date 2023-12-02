Haluk Bilginer'li 'Türk Dedektif' Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı! (Video)

Merakla beklenen Türk Dedektif dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. İşte diziye dair tüm detaylar!

Haluk Bilginer'li 'Türk Dedektif' Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı! (Video)
Barış Bulut
Barış Bulut -

Başrolünde Haluk Bilginer'in rol aldığı merakla beklenen Türk Dedektif dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Paramount'un yapımını üstlendiği Türk Dedektif dizisi, yazar Barbara Nadel'in aynı isimdeki polisiye romanını konu alıyor.

Turkcell TV+ üzerinden ekranlarla buluşacak olan dizinin başrollerinde Haluk Bilginer'in yanı sıra Ethan Kai ve Yasemin Allen gibi isimler yer alıyor. Dizinin senaryosu Ben Schiffer tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda ise Niels Arden Oplev yer alıyor.

Türk Dedektif Fragmanı

Türk Dedektif Konusu

İngiliz yazar Barbara Nadel’in çok satan kitap serisinden uyarlanan ve günümüz İstanbul’unda geçen polisiye drama türündeki dizi 8 bölümden oluşuyor. Türk Dedektif’te Haluk Bilginer, Müfettiş Çetin İkmen karakteriyle yer alıyor. Dedektif Mehmet Süleyman’ı Ethan Kai, Dedektif Ayşe Farsakoğlu’nu ise Yasemin Kay Allen canlandırıyor. İstanbul sokaklarında geçen heyecan verici polisiye hikâye, görsel unsurlarıyla da merak uyandırıyor.

Türk Dedektif Oyuncuları

  • Haluk Bilginer
  • Ethan Kai
  • Yasemin Allen

Türk Dedektif Ne Zaman Çıkacak?

Merakla beklenen Türk Dedektif dizisi, 15 Aralık'ta yalnızca Turkcell TV+ ekranlarında olacak.

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