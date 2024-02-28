Türk Dizileri Rekor Kırıyor: Dünya Genelinde Milyonlarca İnsan İzliyor!

TRT 1'in yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı için düzenlenen Haliç Kongre Merkezi'nde Fahrettin Altun hem dizi özelinde hem de genel olarak Türk dizileri hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Dizinin oldukça büyük bir proje ve ciddi bir yatırım olduğunun altını çizen Altun, bu proje sayesinde Türkiye'nin popüler kültür endüstrisine, kültürel birikimine ve yayıncılık hayatına önemli ölçüde katkı sağlanacağını düşündüğünü söyledi.

Türk Dizileri Dünya Genelinde Bir Üne Sahip

Fahrettin Altun, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için şu açıklamalarda bulundu: "Dizinin konusu, medeniyetler tarihi açısından, dünya tarihi açısından çok ama çok hayati bir aktörü esas alıyor. Fatih Sultan Mehmet'i ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi başta olmak üzere ortaya koyduğu başarıları gösteriyor ve bunu hikaye ediyor. Bu dizi esas itibarıyla Fatih Sultan Mehmet'in, Osmanlı Devleti'ni kurumsallaştıran, gerçek anlamda bütün unsurlarıyla devlet haline getiren bir hükümdar olduğunu anlatıyor."

❝Bu üretimler, bizim kültürel sömürü düzenine, küresel emperyalizme, kültürel yozlaştırma girişimlerine karşı bir direniş çabamızdır❞



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TRT 1'in yeni dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın galasında konuştu https://t.co/ihoUe12eZW pic.twitter.com/BLzZHXMrQR — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 27, 2024

Türkiye'deki pek çok dizi gibi bu dizinin de Türkiye markasına oldukça büyük bir katkı sağlayacağına da vurguda bulundu. Aynı zamanda uluslararası pazarda da Türkiye markasını büyütmesi beklenen projenin önemini vurgulayan altun sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu yönüyle de gerçekten bu diziyi çok önemsiyorum. Son 3 yılda küresel alanda Türk dizilerine olan talebin yüzde 183 oranında arttığını mutlulukla görüyoruz. Bugün dünya genelinde bir milyara yakın insan Türk dizilerini izlemektedir ve bu çok kritik bir unsurdur. Gerçekten de bu yönüyle baktığımızda gerçek bir başarıyla karşı karşıyayız. Şunu da söylemek gerekir ki, bu üretimler bizim kültürel sömürü düzenine karşı, küresel emperyalizme karşı, kültürel yozlaştırma girişimlerine karşı bir direniş çabamızdır. Bu yönüyle de gerçekten bu girişimleri çok önemsiyorum."

Dizinin galasına TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da katılıp konuşmasını yaparken, dizi oyuncuları ve sanat dünyasının önemli isimleri de katılım gerçekleştirdi. Davetliler dizinin ilk bölümünü hep birlikte izlemiş oldu.