Milli Gözetim Radarı ile Türk Hava Sahasında Yeni Dönem Başlıyor

TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) ortak çalışmasıyla ortaya çıkan proje Milli Gözetim Radarı (MGR), Gaziantep Havalimanı'nda kuruldu ve tüm testleri başarıyla tamamladı.

TÜBİTAK BİLGEM ve DHMİ iş birliğiyle geliştirilen, Gaziantep Havalimanı’nda kurulu Türkiye’nin ilk yerli ve millî sivil gözetim radarının testleri başarıyla tamamlandı.



Uluslararası Havacılık Standartları (ICAO ve EUROCONTROL) ile uyumlu radarımız, hava sahamızdaki yoğun… pic.twitter.com/nPdq5EpvZU — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 12, 2025

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MGR'nin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltarak havacılık sektörünü güçlendireceğini ve uluslararası standartlarla (ICAO ve EUROCONTROL) uyumlu şekilde çalışacağını belirtti.

Bakan Kacır projeyi şöyle anlattı:

MGR, sadece bir radar değil, aynı zamanda Türkiye'nin havacılıkta geleceğe dönük vizyonunun bir parçası.

7/24 Kesintisiz Çalışma Kabiliyeti

Türk mühendisliğiyle geliştirilen bu sistem, aynı anda 1.000 hava aracını izleme kapasitesine sahip ve 7/24 kesintisiz çalışabiliyor. Birincil gözetim radarı 112 km, ikincil gözetim radarı ise 370 km menzile kadar hedefleri takip edebiliyor.

Her türlü hava koşulunda yüksek doğrulukta performans sunan radar, uçuş güvenliğini artırarak, yoğun hava trafiğinde hızlı ve doğru kararlar alınmasına fırsat verecek.