Türkiye'nin Savunma Teknolojisine Dev Yatırım! TSK İçin Anlaşma Yapıldı

ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk ordusunun ihtiyaçlarına yönelik milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Türkiye'nin savunma sanayiindeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik büyük bir anlaşma imzalandı. Bu önemli anlaşma, Türkiye’nin savunma teknolojileri alanında kendine yetme hedefinde önemli bir adım olarak görülüyor.

ASELSAN ve SBB, 316 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı

ASELSAN ve SSB arasında imzalanan anlaşma, Güdüm Kitleri tedariki için toplam 316,5 milyon ABD Doları ve 1,2 milyar TL bedelle gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılacak teslimatların 2025-2028 yılları arasında tamamlanması planlanıyor. ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamaya göre anlaşma detayları şu şekilde paylaşıldı:

Anlaşma neticesinde Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini artırma yolunda büyük adımlar atılmış olacak. Böylece TSK'nın modernizasyonuna pozitif yönlü ekleme yapılacak.

Peki bu yatırım ülkemiz adına çok daha güzel faaliyetler yapılmasına örnek olacak mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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